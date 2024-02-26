Став мішенню людської жорстокості: на Київщині врятували пораненого лебедя

У Сквирі на Київщині врятували пораненого птаха. Лебідь заплутався у мотузці в очереті.

«До рятувальників Білоцерківського району від небайдужих громадян надійшло повідомлення з проханням про допомогу пораненому лебедю у в м. Сквира на вулиці Дюканова», — йдеться у повідомленні ДСНС Київщини.

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Вже на місці рятувальники побачили, заплутаного у мотузці птаха в очереті. Рятувальники відразу взялися до порятунку пернатого.

За словами надзвичайників, їм добряче довелося попрацювати аби зловити птаха та доставити його на сушу.

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Лебідь пручався, адже йому було боляче. Розплутуючи птаха з мотузки, на велике здивування, працівники ДСНС виявили, що лебідь має поранення — хтось поцілив в нього чотирма дротиками.

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«Пораненого птаха передали працівникам Українського товариства мисливців і рибалок Сквирщини. Зараз цьому красеню нічого не загрожує, але така жорстокість наводить на певні роздуми… інколи людина, гірша за звіра», — зазначають рятувальники.

Раніше у Києві небайдужі перехожі та поліція врятували собаку, з якого господар знущався у парку.

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