Знаменитий тенісист розлучився з колишньою Крістіана Вієрі та Кобі Брайанта: фото «сексуальної наркоманки»

Фіналіст Вімблдону-2021 і колишня 6-а ракетка світу, знаменитий італійський тенісист 27-річний Маттео Берреттіні розлучився зі своєю схибленою на сексі подругою 38-річною Меліссою Саттою, повідомляє The Sun.

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Переможець дев'яти турнірів АТР Берреттіні не побажав розкривати надто багато подробиць, але визнав, що у стосунках, які розпочалися у січні 2023 року, виникли труднощі.

«Ми з Меліссою Саттою більше не разом, — заявив Маттео Берреттіні. — Що я можу сказати: у нас були гарні, інтенсивні стосунки, ми дуже поважаємо одне одного. Я не виходитиму за рамки цього, я не надто люблю ділитися своїм особистим життям.

Нічого особливого не сталося. Я маю подякувати їй за цей період, який ми прожили разом дуже напружено, не зважаючи на всі труднощі".

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Мелісса та Маттео

Відомо, що Мелісса Сатта народилася 7 лютого 1986 року у США у родині італійців. Дівчина розпочинала кар'єру як модель, беручи участь у конкурсах краси, а потім стала телеведучою в Італії. Вона з'явилася у журналі Sports Illustrated у 2010-му, за рік після презентації для Victoria's Secret. Свого часу зі знаменитим тренером Рафаелем Бенітесом Мелісса вела італійське спортивне шоу «Тікі Така».

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До речі, тепер уже колишня кохана Берреттіні має довгу історію зустрічей із зірками спорту. Зокрема, красуня була у стосунках із колишнім нападником збірної Італії Крістіаном Вієрі, але її зрада перервала роман.

У Сатти також був роман із покійним нині легендарним баскетболістом Кобі Брайантом, через який дружина колишньої зірки НБА Ванесса навіть подавала на розлучення.

Ба більше, влітку 2016 року Мелісса вийшла заміж за ексфутболіста «Барселони» Кевіна-Прінса Боатенга, але вони розлучилися 2021-го. У пари є 9-річний син Меддокс Прінс. За словами Боатенга, Мелісса була «сексуальною наркоманкою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита українська тенісистка розлучилася з чоловіком.

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