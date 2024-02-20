«Бажаю тобі лише добра»: знаменита українська тенісистка розлучилася з чоловіком

Титулована тенісистка збірної України Надія Киченок, яка вийшла заміж навесні 2021 року, повідомила про розлучення з чоловіком Анатолієм.

«Наступний розділ. Ми пройшли разом крізь вогонь та воду, але тепер наші шляхи розходяться. Я вдячна за все, що дізналася та відчула під час нашої історії. Я бажаю тобі лише добра», — написала Надія Киченок в Іnstagram.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що тепер уже колишній чоловік Киченок — екстенісист Анатолій Лашкул, син відомого вітчизняного функціонера та мецената Сергія Лашкула. Він молодший від Надії майже на чотири роки. Примітно, що пропозицію своїй коханій Анатолій зробив наступного дня після переможного для неї турніру у Санкт-Петербурзі, де Надія здобула 33-й титул у кар'єрі.

РЕКЛАМА

Додамо, що 31-річна Надія Кіченок, чия сестра-близнючка Людмила стала чемпіонкою Вімблдону в міксті, посідає 55-ту позицію у світовому парному рейтингу. За свою кар'єру тенісистка з Дніпра виграла 9 парних титулів WTA та 24 титули ITF, заробивши понад 1,5 млн доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

627

Читайте нас у Facebook