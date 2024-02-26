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Вдавав із себе переселенця: СБУ арештувала зрадника, який возив «кадирівцям» їжу в окопи та ремонтував їм техніку

14:54 26 лютого 2024
Оперативне фото СБУ

На Хмельниччині співробітники СБУ затримали колаборанта, який під час боїв за Миколаїв перейшов на сторону ворога і розгорнув польову кухню для «кадирівців».

За повідомленням пресслужби СБУ, зловмисником виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району.

«Встановлено, що „їдальню“ для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для „меню“ брав зі свого господарства. Також колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ рф», — інформують в СБУ.

У вільний час чоловік ремонтував військову техніку «кадирівців», які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів. Встановлено, що потім ці відремонтовані транспортні засоби ворог використав для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресорки.

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Після звільнення чоловік переїхав до Хмельницького як переселенець, однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання і затримали.

Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо також, що у посібництві окупантам шляхом відбирання приватних автівок підозрюють і колишнього правоохоронця з Харківщини, який разом з братом у жовтні 2023 навів ракету на селище Гроза у Харківській області. Тоді загинули 59 людей.

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