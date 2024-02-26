Пенсії підвищать всім без винятку: в Кабміні назвали суму

Довгоочікувана індексація, на яку розраховують чимало українців, обов'язково буде проведена в березні і торкнеться всіх пенсіонерів, включаючи й тих, хто продовжує працювати.

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Про це заявила в ефірі телемарафону міністерка соціальної політики України Оксани Жолнович.

«У середньому пенсія зросте приблизно на 322 гривні», — сказала вона.

За словами міністра, з 1 березня буде загальна індексація на 8%, яку проводять відповідно до закону.

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«І середня пенсія у нас збільшиться і становитиме 5 717 гривень», — додала Жолнович.

Чиновниця уточнила, що найменші пенсії, які отримують громадяни з невеликим трудовим чи страховим стажем, зростуть на 364 гривні в середньому.

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Вона нагадала, що цього і минулого року уряд сформував індексацію таким чином, щоб на максимальний відсоток збільшити найменші пенсії.

«Така пенсія становитиме не менше 2 725 гривень, а найбільша пенсія зросте відразу майже на 3 тисячі гривень і це буде 23 610 гривень», — заявила Жолнович.

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Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що індексацію пенсій в Україні в 2024 році планується провести з коефіцієнтом 1,079. При цьому мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, максимальний — 1 577 гривень.

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