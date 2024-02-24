Перерахунок пенсій: у кого і наскільки реально зростуть виплати у березні (розрахунки експерта)

Після того як в уряді визначилися з коефіцієнтом індексації пенсій, стало зрозуміло, що мінімальний розмір підвищення виплат становитиме 100 гривень, а максимальний — 1 577 гривень.

ВІДЕО ДНЯ

«Відповідно до нього, пенсії мають проіндексувати лише на 7,9%. Хоча за попередніми оцінками уряду, спочатку йшлося про індексацію приблизно на 13%», — пише незалежний фінансовий експерт Сергій Коробкін.

Також збільшаться виплати, які було впроваджено у березні минулого року: тепер ці суми можуть зрости до 2720, 2980, 3240 та 3370 гривень відповідно.

Але хитрість в тому, що в деяких випадках індексація і ці доплати будуть змішуватися і взаємодоповнюватися.

РЕКЛАМА

Якщо у людини пенсія менша за 3 тисячі гривень, то очікувати великого збільшення після індексації не варто. Можливо, у цьому разі просто переглянуть і збільшать базові мінімальні розміри. А якщо пенсіонер щомісяця отримує, наприклад, 5 тисяч гривень, то теоретично можна очікувати збільшення пенсії саме на 7,9%, або 395 гривень.

У будь-якому разі варто дочекатися остаточного рішення Кабінету Міністрів і тоді розібрати його більш детально.

РЕКЛАМА

Також не варто забувати, що з 1 березня має відбутися перерахунок пенсій через збільшення прожиткового мінімуму. Нагадаємо, що прожитковий мінімум зріс з 1 січня, але пенсії перераховувати у зв’язку з цим одразу не стали.

«Встановити, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом із здійсненням щорічної індексації пенсій», — йдеться в законі «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

РЕКЛАМА

Таким чином, з березня розмір мінімальної пенсії зростає на 268 гривень — з 2093 до 2361 гривні. Максимальна пенсія становитиме десять мінімальних — 23610 гривень (не рахуючи деяких спеціальних пенсій, які можуть бути й більшими).

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму зростуть і деякі надбавки.

Наприклад, згідно з законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до пенсій ветеранів (осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їхніх сімей встановлюються різні доплати у розмірі від 10% до 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це не означає, що саме на 10% або 30−50% зросте сама пенсія. Збільшиться, власне, доплата, і в багатьох випадках дуже незначно.

Але, наприклад, у учасника бойових дій загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму. З 1 грудня 2022 року це було 4395,30 гривні, а з 1 березня 2024 року становитиме 4958,10 гривні. Тобто мінімальна пенсія тут зросте на 562,80 гривні.

Збільшаться також пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати жертвам нацистських переслідувань, мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, мінімальні розміри пенсії за втратою годувальника.

У частини пенсіонерів збільшиться розмір доплати за понаднормовий стаж. Її максимальний розмір становить 1% від прожиткового мінімуму за кожен рік, опрацьований понад норму.

Також експерт приводить таблиці збільшення виплат по деяких видах пенсій.

«ФАКТИ» також повідомляли, що весною деяким українцям двічі перерахують пенсії.

121

Читайте нас у Facebook