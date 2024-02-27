Пролежав під водою в басейні 10 хвилин: відомий блогер-мільйонник загинув у Кропивницькому

Наприкінці минулого року стало відомо про загибель у ДТП подружжя-волонтерів, а напередодні не стало 32-річного Юрія Ворожко з Кропивницького.

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Він вів блог, мав мільйон підписників та займався збором коштів, зокрема, на автівки для ЗСУ, а також допомогав знедоленим. Волонтер та громадська діячка Катерина Стерпул повідомила, що його знайшли мертвим в одному із місцевих спортивно-оздоровчих комплексів міста, пише «Фокус».

За її словами, блогеру стало зле, коли він був у басейні. «Швидка» приїхала за 5 хвилин, але медикам залишилося лише констатували смерть чоловіка. Першу допомогу блогеру надавала тренерка, яка працює в басейні, але реанімаційні дії не допомогли.

Зазначається, що в поліції факт смерті чоловіка підтвердили. За словами речниці ГУ НП у Кіровоградській області Віталіни Бевзенко, на тілі чоловіка жодних слідів насильницької смерті встановлено не було. Причину смерті з'ясовуватиме судово-медична експертиза.

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Тим часом Катерина Стерпул, яка обурилася поведінкою адміністрації закладу, де загинув Ворожко, та заявляла, що «10 хвилин Юрій пролежав під водою і ніхто не подав руку допомоги».

Радіоведучий Слава Дьомін, який товаришував із блогером, також повідомив про смерть Юрія Ворожко: «Сьогодні в Кропивницькому в басейні потонув мій хороший знайомий, волонтер і людина, яка зробила багато для знедолених — Юрій Ворожко. Ми тільки позавчора розмовляли з Юрою, бо маємо дітей-сиріт, яким спільно допомагали і домовились зустрітись на днях, щоб узгодити подальші дії. Юра справді був одним з найдобріших і безкорисливих людей, яких я знав. Він мав стати батьком втретє…»

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Кілька днів тому блогер виклав в Instagram жартівливе відео, показавши, як себе поводять чоловіки та жінки, коли у них підвищується температура: перші «вмирають», другі — активно займаються хатніми справами. Юрій жартома попросив дружну, що, якщо він помре, назвати їхню майбутню дитину на його честь…

Саме під цим постом його фоловери висловлювали співчуття та писали теплі слова про померлого:

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«Співчуття родині, Царство Небесне. Юра, ти назавжди залишишся в наших серцях як добра, класна людина. Дякую тобі за все…»



«Дружино Юрія, тримайтеся Вам зараз найважче. Дуже трагічна звістка. Передивляюся відео і не вірю…»



«Напевно, Господь забирає своїх благочестивих людей в ці часи, щоб вони не бачили тих страшних часів, які йдуть на наше покоління. Царство небесне, я дякую Юрі за його відео, вони справді надихали»



«Вічна та світла пам'ять… Шок… він став рідним для кожного через своє добре серце… Співчуття родині та друзям…»



«А декілька днів це просто був жарт, а сьогодні це реальність… Вічна пам’ять».

«Вічна пам'ять…Шокуюча новина…»

Ексклюзивний матеріал «За рік до загибелі Сергій став опікуном для хлопчика-сироти»: під час евакуації людей на Харківщині загинув волонтер Сергій Шалигін" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Юрія Ворожко у соцмережах

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