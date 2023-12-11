Везли подарунки дітям: в автотрощі у Харкові загинули відомі подружжя-волонтери

На Харківщині сталася чергова ДТП, яка забрала життя волонтерів.

Як повідомляли в поліції Харківщини, напередодні на окружній дорозі зіштовхнулися два цивільних автомобілі Skoda Fabia та Hyundai Elantra — дві людини загинули на місці та двоє осіб отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні. Особи загиблих встановлюються.

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Пізніше з`явилися повідомлення, що у Харкові загинула родина волонтерів, жінка була вагітною.

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Про це пише «Думка» з посиланням на помічника начальника ГУНП України в Харківській області Вячеслава Маркова.

«У жахливій аварії загинула молода родина волонтерів, які із самого початку війни доставляли гуманітарну допомогу та евакуювали сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами. Ранком Артур також планував виїжджати на евакуацію до Куп'янська. Артуру було лише 27 років, а Дарині — 23. Вони так ніжно кохали один одного і чекали на дитину. Щиро співчуваю батькам загиблих. Царство Небесне», — написав Марков.

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Видання зазначає, що подружжя Виноградових у той день мало відвезти подарунки дітям у селище Руська Лозова під Харковом.

Нагадаємо, що влітку на Кіровоградщині у ДТП потрапив рефрижератор з тілами полеглих захисників України — загинув волонтер Павло Бєлков, який повертав додому загиблих Героїв у рамках гуманітарного проєкту ЗСУ «На щиті».

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Фото Pixabay

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