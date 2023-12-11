36.93 / 37.49 39.87 / 40.60
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Везли подарунки дітям: в автотрощі у Харкові загинули відомі подружжя-волонтери

10:04 11 грудня 2023
Свічка

На Харківщині сталася чергова ДТП, яка забрала життя волонтерів.

Як повідомляли в поліції Харківщини, напередодні на окружній дорозі зіштовхнулися два цивільних автомобілі Skoda Fabia та Hyundai Elantra — дві людини загинули на місці та двоє осіб отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні. Особи загиблих встановлюються.

Пізніше з`явилися повідомлення, що у Харкові загинула родина волонтерів, жінка була вагітною.

Читайте також: «За рік до загибелі Сергій став опікуном для хлопчика-сироти»: під час евакуації людей на Харківщині загинув волонтер Сергій Шалигін

РЕКЛАМА

Про це пише «Думка» з посиланням на помічника начальника ГУНП України в Харківській області Вячеслава Маркова.

«У жахливій аварії загинула молода родина волонтерів, які із самого початку війни доставляли гуманітарну допомогу та евакуювали сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами. Ранком Артур також планував виїжджати на евакуацію до Куп'янська. Артуру було лише 27 років, а Дарині — 23. Вони так ніжно кохали один одного і чекали на дитину. Щиро співчуваю батькам загиблих. Царство Небесне», — написав Марков.

РЕКЛАМА

Видання зазначає, що подружжя Виноградових у той день мало відвезти подарунки дітям у селище Руська Лозова під Харковом.

Нагадаємо, що влітку на Кіровоградщині у ДТП потрапив рефрижератор з тілами полеглих захисників України — загинув волонтер Павло Бєлков, який повертав додому загиблих Героїв у рамках гуманітарного проєкту ЗСУ «На щиті».

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

733

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Унітаз буде сяяти чистотою і приємно пахнути: Марина Жукова поділилася лайфхаком чистки сантехніки без «Доместосу» та «Білизни»

Гривні

У січні-2024 в Україні можуть виникнути проблеми із виплатою пенсій: у чому причина

Фінальний вигляд страви

Рецепт незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт: готується легко, виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою

Авто

Примерзли колодки гальм автомобіля: прості способи вирішення проблеми

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту