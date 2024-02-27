Розстріл поранених полонених в Авдіївці: кого в рф призначили винними у військовому злочині

Російські військові високопосадовці, ймовірно, намагаються перекласти відповідальність за гучні військові злочини, скоєні російськими військовими, з себе на російських командирів середньої та нижчої ланки. Міністерство оборони (МО) росії опублікувало відеозапис, на якому командувач російського Центрального угруповання військ генерал-полковник андрій мордвічев доповідає міністру оборони росії сергію шойгу про те, що російські війська захопили близько 200 українських військовополонених під Авдіївкою, пише ISW.

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«шойгу наголосив на необхідності гуманного поводження російських військ з військовополоненими, „як вони і завжди поводились“ з Мордвічевим та іншими російськими офіцерами». Мордвічев — саме той військовий злочинець, який керував м'ясними штурмами окупантів на Авдіївському напрямку, зокрема й російськими масованими обстрілами КАБами.

шойгу, як і президент путін, ймовірно, стурбований міжнародними наслідками дій своїх підлеглих щодо очевидних російських військових злочинів і, можливо, прямо звернувся до українських військовополонених, враховуючи міжнародну увагу до звірств росії в Україні, вважають аналітики

Як раніше повідомляли ЗМІ, російські окупанти розстріляли шістьох воїнів ЗСУ на позиції «Зеніт» у захопленій Авдіївці. Українські захисники були поранені й не могли чинити опір загарбникам.

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