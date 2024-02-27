СБУ розшукала учасників скандального святкування дня народження під Києвом: у мережі назвали ім'я «винуватця урочистостей» (фото, відео)

Під Києвом під час комендантської години група молодиків святкувала день народження, вигукуючи «Ахмат сила» та стріляючи пістолетом у повітря. Стверджується, що іменинником був Давид Герман, який є сином бізнесмена Бориса Германа. Про це повідомив Telegram-канал журналіста Аркадія Бабченка.

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«За інформацією київських пабліків, група молодиків святкувала 18-річчя одного з них. У комендантську годину вони стріляють у повітря вигукуючи гасло „Ахмат сила“. Іменинника, який це виробляв, звати Герман Давид Борисович, син бізнесмена Бориса Германа, який сидів за організацію замаху на Аркадія Бабченка. Вечірка відбувалася нібито під Києвом у ніч з 24 по 25 лютого», — йдеться у повідомленні.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

За даними Telegram-каналу «Инсайдер UA», СБУ та Нацполіція знайшли фанатів Кадирова, які люблять постріляти у повітря та кричали «Ахмат сила». Правоохоронці уже затримали організатора «вечірки» у Київській області, під час якої гості кричали кадировське гасло «ахмат — сила» та стріляли у повітря. Усіх учасників нічного «шабашу» також встановлено.

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В поліції Київщини повідомили, що зафіксована на відео подія сталася в ніч із 24 на 25 лютого.

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«Правоохоронці встановили, що шестеро осіб віком від 17 до 21 років таким чином святкували повноліття товариша в орендованому заміському комплексі. Особи молодиків встановлені за допомогою поліцейських кримінального аналізу, правоохоронці Київщини спільно з представниками СБ України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури проводять невідкладні слідчі дії. Одного з фігурантів, що здійснював постріл з пістолета, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», 30 травня 2018 року у Києві внаслідок спецоперації СБУ було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста Бабченка.

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