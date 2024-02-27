Заяву має завірити начальник установи: адвокат про особливості розлучення із засудженою особою

Розірвання шлюбу з засудженою особою можливе на загальних умовах, але з певними особливостями, ділиться адвокат Наталія Ковальова, яка раніше розповідала про нюанси реєстрації шлюбу неповнолітніми. За її словами, є кілька способів розірвання шлюбу —

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через РАЦС; через суд:

в позовному порядку за позовом одного з подружжя;

в порядку окремого провадження за спільною заявою обох з подружжя;

в порядку окремого провадження за заявою одного з подружжя.

«Якщо це РАЦС, то є умови:

у пари немає спільних неповнолітніх дітей;

є згода обох з подружжя на розірвання шлюбу;

другий з подружжя ув'язненої особи має змогу з’явитися до РАЦС.

Розірвання шлюбу з ув'язненою особою в судовому порядку відбувається за наявності хоч однієї з наступних умов:

у подружжя є спільні неповнолітні діти;

відсутня згода на розірвання шлюбу одного з подружжя або її неможливо отримати.

Порядок розірвання шлюбу через РАЦС загальний — подання обома з подружжя заяви про розірвання шлюбу. Якщо ж один із подружжя не може особисто подати таку заяву (відбуває покарання в місцях позбавлення волі), то таку заяву, від його імені може подати другий з подружжя.



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Справжність підпису ув'язненої особи на такій заяві має засвідчити начальник установи виконання покарань.

Наприклад, чоловік відбуває покарання. Дружина подає заяву на розлучення до РАЦСу за місцем свого проживання. Водночас дружина має право подати заяву про розірвання шлюбу й від імені свого засудженого чоловіка, однак варто пам’ятати, що таку заяву має завірити начальник установи виконання покарань".

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Заяву про розірвання шлюбу розглядають протягом 1 місяця з дня її подання, і якщо за цей час її не буде відкликано, то через місяць шлюб буде припинено, а ви отримаєте свідоцтво про розірвання шлюбу.

«Варто ще зупинитися на особливостях розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя у порядку окремого провадження.

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Може звернутися до суду з заявою:

засуджена особа;

другий з подружжя засудженої особи.

Щодо того, які особливості та переваги в справах окремого провадження, то тут сторонами будуть не позивач та відповідач, а заявник та заінтересована особа.

Окрім стандартного пакету документів для таких справ, заявнику необхідно надати копію вироку суду, який набрав законної сили і яким засуджено одного з подружжя до позбавлення волі.

Адресу засудженої особи необхідно вказати адресу установи виконання покарань, де вона відбуває таке покарання у вигляді позбавлення волі.

Суд не вживає заходів щодо примирення подружжя, а постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви.

До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Уявімо, що засудженим є чоловік. Його дружина хоче розлучитися, але він проти. У такому разі дружина має право подати заяву на розірвання шлюбу без згоди чоловіка, незалежно від наявності спільних дітей.

До такої заяви дружині обов’язково потрібно буде додати копію вироку суду, яким її чоловіка засуджено до позбавлення волі.

Заяву про розірвання шлюбу необхідно буде подавати до суду за місцем перебування засудженої особи.

Якщо у дружини на утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо вона не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця перебування чоловіка, заяву про розірвання шлюбу можна також пред’явити за її зареєстрованим місцем проживання чи перебування.

Теж саме стосується і засудженого. Судимість і перебування у місцях позбавлення волі жодним чином не впливають на реалізацію прав особи, а отже той з подружжя, якого засуджено до відбування покарання в місцях позбавлення волі, має право попросити розлучення, а в разі незгоди другого з подружжя подати заяву та всі необхідні документи.

Подавати документи, а також брати участь у судовому засіданні така особа має право через свого адвоката або представника за довіреністю, яку може завірити в начальника установи виконання покарань".

Якщо вирок не набрав чинності, або чоловік ще перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і стосовно нього суд розглядає справу, або якщо у вироку суд визначив інший вид покарання (не позбавлення волі), то в такому разі суд розглядатиме позовну заяву в позовному порядку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що слід знати про аліменти в 2024 році.

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