Все не так просто: як зареєструвати шлюб неповнолітнім

За загальним правилом шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у 18 років. Тільки особа, якій виповнилось 16 років, може отримати право на шлюб за рішенням суду. Законодавством не передбачено право на отримання дозволу на укладення шлюбу із зниженням шлюбного віку, якщо особі не виповнилось 16 років, ділиться адвокатка Наталія Ковальова, яка пояснювала нюанси розрахунку виплат аліментів.

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«Підставами для отримання дозволу на шлюб до досягнення 18-річчя можуть стати:

вагітність;

фактичне створення сім’ї;

народження дитини.

Така заява має розглядатися судом за правилами окремого провадження та розглядається судом за місцем проживання заявника.

В заяві має бути обовʼязково зазначено:

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реквізити заявника: прізвище, ім’я, по батькові, його місце проживання та засоби зв’язку; зазначення батьків заявника як заінтересованих осіб із зазначенням їх реквізитів;

прохання надати право на шлюб;

відомості про особу, з ким планується вступити до шлюбу;

посилання на вік осіб, що бажають створити сім’ю, який не дозволяє це зробити за правилами Сімейного кодексу України;

докази, що надання права на шлюб відповідає інтересам неповнолітнього заявника чи заявниці".

До заяви додаються копії відповідних документів — свідоцтв про народження, медичних довідок про вагітність тощо.

Для вирішення питання щодо зниження шлюбного віку не вимагається отримання згоди батьками неповнолітніх.

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«Їх позиція по даному питанню повинна бути з’ясована у судовому процесі для сприяння встановлення дійсних обставин справи, з’ясуванню відповідності надання цього права інтересам неповнолітнього, оскільки ця відповідність — головний критерій задоволення заяви про надання права на шлюб.

Суд надає право неповнолітній особі укласти шлюб з конкретною особою, дані про яку чітко зазначаються у судовому рішенні. Це означає, що одержавши право на шлюб з певною особою, не можна зареєструвати шлюб з іншою. Якщо ж обидві особи, котрі мають намір укласти шлюб, є неповнолітніми, то кожен з них має подати до суду окрему заяву про надання права на шлюб".

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