Батьки можуть домовитись про суму: що слід знати про аліменти в 2024 році

З 1 січня 2024 року збільшився мінімальний розмір аліментів на дитину. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні. Прожитковий мінімум станом на 01.01.2024 року на дитину відповідно до віку становить:

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до шести років — 2 563 грн

від 6 до 18 років — 3 196 грн

Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, пояснює адвокатка Наталія Ковальова, що раніше розповідала, як зареєструвати шлюб неповнолітнім.

«Відповідно, мінімальний розмір аліментів у 2024 році становить:

1 281,5 грн (для дітей до 6 років)

1598 грн (від 6 до 18 років).

Якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Максимальна сума аліментів (якщо стягнення відбувається за судовим наказом, а не рішенням суду) не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку".

За словами адвокатки, батьки можуть домовитися про суму аліментів, прописавши всі умови та суму у відповідному договорі та посвідчивши його нотаріально.

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«Якщо аліменти були присуджені у частці від заробітку (доходу), то процес зміни грошових стягнень відбувається автоматично, додатково звертатися до органів державної виконавчої служби чи суду не потрібно. Аліменти в твердій грошовій сумі не змінюються у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму, а підлягають лише індексації».

Раніше адвокатка пояснила, чи потрібно ставити штамп в паспорті про розлучення.

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