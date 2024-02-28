Команді Ротаня зарахують поразку у матчі з «Шахтарем»: вся справа в ексфутболісті «Динамо» (відео)

«Олександрія», яка сенсаційно зіграла з «Шахтарем» унічию (0:0) у домашньому поєдинку 18-го туру чемпіонату України з футболу, напевно втратить здобуте очко. Ба більше, команді Руслана Ротаня майже гарантовано зарахують технічну поразку (0:3) за участь у матчі незаявленого півзахисника Івана Калюжного (до речі, вихованця «Динамо»), який першу частину сезону провів в оренді у черкаському ЛНЗ.

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Клуб із Кіровоградської області вже визнав свою помилку, заявивши, що винуватця усунули від виконання своїх обов'язків.

«Повідомляємо, що, на превеликий жаль, півзахисника Івана Калюжного не було заявлено за ФК «Олександрія» у матчі з ФК «Шахтар» 26 лютого 2024 року, — йдеться у заяві клубу. — Просити вибачення у всіх уболівальників, команди та тренерського штабу. Ця прикра помилка сталася через людський чинник.

Іван Калюжний є гравцем нашого клубу з 2021 року та у різні періоди виступав за інші клуби на правах оренди. При внесенні гравця у заявку на гру в системі УПЛ у розділі «Рапорт арбітра» система сприйняла гравця як заявленого, хоча його було відзаявлено 29.08.2023, що не дозволило своєчасно відреагувати на цю ситуацію.

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Спортивного директора відсторонено від виконання своїх обов'язків. Справу передано до контрольно-дисциплінарного комітету, який ухвалить рішення щодо цього інциденту".

Відеоогляд матчу «Олександрія» — «Шахтар» — 0:0

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Якщо «Шахтар» отримає 3 очки через недбалість співробітника клубу з Олександрії, то верхня частина турнірної таблиці УПЛ отримає новий вигляд: 1. «Кривбас» — 37 очок (18 матчів); 2. «Дніпро-1» — 35 (18); 3. «Шахтар» — 34 (16); 4. «Полісся» — 33 (18); 5. «Динамо» — 31 (15); …11. «Олександрія» — 16 (17).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірній України зараховано технічну поразку в матчі, що не відбувся, проти команди Швейцарії.

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Фото ФК «Шахтар»

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