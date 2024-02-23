Чемпіонат України з футболу, 18-й тур: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 23 лютого, поєдинком у Ковалівці між ЛНЗ та «Кривбасом» відновилися баталії в українській футбольній прем'єр-лізі, яку минулого сезону виграв «Шахтар».
Чемпіонат України. 18-й тур
23 лютого (п'ятниця)
ЛНЗ (Черкаси) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:3 (Іліч, 45, з пенальті, Аду, 53, Кузик, 63). Юніорські склади — 0:4.
У рамках 18-го туру УПЛ також зіграють: 25 лютого — «Дніпро-1» — «Минай» (13:00), «Верес» — «Колос» (13:00), «Металіст 1925» — «Динамо» (15:30), «Рух» — «Полісся» (18:00): 26 лютого — «Олександрія» — «Шахтар» (13:00), «Зоря» — «Ворскла» (13:00), «Оболонь» — «Чорноморець» (15:30).
Становище команд:
1. «Кривбас» — 37 очок (18 матчів);
2. «Дніпро-1» — 34 (17);
3. «Полісся» — 32 (17);
4. «Шахтар» — 31 (15);
5. «Динамо» — 28 (14);
6. «Рух» — 26 (17);
7. «Ворскла» — 23 (17);
8. «Чорноморець» — 22 (16);
9. «Колос» — 21 (16);
10. ЛНЗ — 20 (17);
11. «Олександрія» — 16 (16);
12. «Металіст 1925» — 15 (17);
12. «Оболонь» — 14 (16);
14. «Зоря» — 12 (14);
15. «Верес» — 12 (16);
16. «Минай» — 6 (15).
Бомбардири: 7 м'ячів — Олег Кожушко (Кривбас), Владислав Ванат (Динамо); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Марселю» і припинив виступи в Лізі Європи.
Фото ФК «Динамо»16
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