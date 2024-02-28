Західні аналітики назвали зброю, якою Україна могла збити російські літаки

Українські Військово-повітряні сили за 10 днів збили 10 російських військових літаків: дев'ять найкращих винищувачів-бомбардувальників російських ВПС Су-34 і Су-35, а також рідкісний літак-радіолокатор А-50. Це набагато, набагато більше бойових літаків, ніж росіяни можуть дозволити собі втратити за трохи більше ніж тиждень. Російська аерокосмічна промисловість, обмежена західними санкціями, намагається виробляти більше кількох десятків нових бойових літаків на рік. Це означає, що росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити.

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Як українцям вдається збивати стільки літаків, незрозуміло. Можливо, українські Військово-повітряні сили виділили частину своїх ракетних установок Patriot американського виробництва мобільним групам ППО, які швидко пересуваються в безпосередній близькості від лінії фронту, влаштовуючи засідки на російські літаки з ракетами PAC-2, а потім швидко передислоковуються, щоб уникнути контратаки, пише forbes.com.

«Але відстань, з якої українці збили А-50, натякає на те, що була задіяна ракетна система більшої дальності, — пише видання. — Можливо, це був раритетний С-200 часів холодної війни, який українські ВПС витягли з довгострокового зберігання. Очевидно також, що українці перемістили близько двох десятків своїх ракетних батарей класу „земля — повітря“ NASAMS ближче до лінії фронту. Зрештою, росіяни знайшли та вперше знищили ракетою пускову установку NASAMS поблизу Запоріжжя».

Можливе також розгортання Україною усіх вищезгаданих систем, а також інших, у більш агресивний спосіб.

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«Якщо в такому підході і є ризик, то він полягає в тому, що батареї Patriot і NASAMS стріляють ракетами американського виробництва, а США не надавали Україні жодних боєприпасів з кінця грудня, невдовзі після того, як проросійські республіканці в Палаті представників Конгресу США заблокували голосування про подальшу допомогу. Іншими словами, рано чи пізно — можливо, скоро — в України закінчаться найкращі ракети для протиповітряної оборони», — пише видання.

Після перемоги ціною неймовірних людських і матеріальних втрат над виснаженим українським гарнізоном в руїнах Авдіївки російська армія наступає на інші українські гарнізони, в яких також закінчуються боєприпаси — завдяки республіканцям у Палаті представників США.

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«Відчувши можливість, російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів, ближче до лінії фронту, скидаючи керовані авіабомби, щоб придушити українські війська, щоб російські війська могли просуватися вперед, — пише Forbes. — Цей сплеск російських штурмових вильотів надає українським протиповітряним захисникам більше цілей. Тому, звичайно, вони збивають більше російських літаків».

Українцям допомагає те, що російські пілоти дедалі частіше не помічають ракетних пусків ЗСУ. Колись російські військово-повітряні сили розраховували на дев'ять своїх активних літаків-радіолокаторів А-50 (організованих у три «орбіти» — по три літаки на півдні, сході і півночі) для розширення сенсорного покриття по всій території України.

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Пошкодивши один А-50 ударом безпілотника минулого року й збивши ще два А-50 цього року, українці ліквідували третину цього сенсорного покриття та створили сліпі зони, де російським пілотам буде складно виявити ракети, що наближаються.

Українські Військово-повітряні сили, пише видання, очевидно, прагнуть використати останні ракети Patriot і NASAMS, щоб виснажити російські військово-повітряні сили й запобігти майбутнім сплескам бомбардувань.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, за даними розвідки, у збитому А-50 загинув весь екіпаж, зокрема п’ять майорів.

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