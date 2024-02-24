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Україна

У збитому А-50 загинув весь екіпаж, у тому числі п’ять майорів, — розвідка

15:32 24 лютого 2024
літак

У російському літаку А-50У, який вчора збили українські військові, перебував екіпаж з десятьох російських військовослужбовців, усі вони загинули.

Про це виданню «Українська правда» розповіло джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами співрозмовника видання, серед загиблих п'ять майорів, три капітана, прапорщик та лейтенант. На землі через аварію літака ніхто не постраждав і не загинув.

«Українська правда» опублікувала список військових, які, як стверджується, перебували на борту:
- командир корабля — майор Боровиков;
- помічник командира — майор Чанцев;
- штурман — капітан Провалов;
- бортовий інженер — капітан Васильєв;
- старший повітряний радист — прапорщик Хрулєв;
- начальник розрахунку, начальник зміни — майор Федосов;
- штурман наведення — майор Рулюк;
- штурман наведення — лейтенант Тельманов;
- старший бортовий інженер — капітан Бєлов;
- бортовий інженер — майор Солдаткін.

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, літак дальнього радіолокаційного виявлення вкс рф А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста пріморско-ахтарск на Азовському морі.

«Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому „ахтубінск“ та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів приморско-ахтарск ― зерноград», — йдеться у повідомленні.

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В ГУР зазначили, що різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «шмєль», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки України о 18:45.

«Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи», — зазначили розвідники.

Нагадаємо, у січні ЗСУ також знищили ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

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