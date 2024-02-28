Не «Зірка смерті»: в Defense Express пояснили, завдяки чому ЗСУ почали частіше збивати літаки ворога

Тільки за останню добу воїни ЗСУ збили два російських літаки.

А протягом останнього місяця (29 січня — 27 лютого) Збройні сили України знищили вісім винищувачів-бомбардувальників росії. Не менш вражаючі цифри щодо винищувачів Су-34: з початку війни окупанти втратили на війні проти України 38 літаків.

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Тому експерти як в Україні, так і в інших країнах почали говорити, що ЗСУ отримали якісь новітні типи зенітних ракет.

Своє припущення по даному питанню висловив в ефірі «Еспресо» військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський.

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«Це може бути Patriot у різних комбінаціях. Навіть в рамках проєкту FrankenSAM говорили про різні західні деталі. Також деякі наші структури заявили, що в нас з'явилася „Зірка смерті“ під назвою „комплекс С-200“, який має заявлену паспортну дальність ураження повітряних цілей до 250 км. Ще ми маємо італійсько-французькі комплекси SAMP/T, які теж мають доволі високу дальність ураження аеродинамічних цілей», — сказав він.

Втім, наголосив експерт, зараз питання полягає не в тому, чим саме збили російські літаки, а що це вдалося зробити всупереч тим заходам, до яких вдається ворог, аби протидіяти українській ППО.

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«Наша ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні й навчилась збивати російські літаки. Навряд чи така інтенсивність збиття пов'язана з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет. Скоріше це вже оперативна майстерність наших Протиповітряних сил», — зазначив Киричевський.

Тому варто говорити не про «диво-зброю», а про неймовірних людей, які її застосовують.

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Відзначимо, що для агресора критичною є не так втрата унікальних літаків, як-от «відмінусованого» нещодавно А-50, як загибель кваліфікованих льотчиків і спеціалістів з наведення ракет.

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