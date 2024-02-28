38.13 / 38.63 41.32 / 42.03
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не «Зірка смерті»: в Defense Express пояснили, завдяки чому ЗСУ почали частіше збивати літаки ворога

13:35 28 лютого 2024
Вітчизняна ракетна установка С200

Тільки за останню добу воїни ЗСУ збили два російських літаки.

А протягом останнього місяця (29 січня — 27 лютого) Збройні сили України знищили вісім винищувачів-бомбардувальників росії. Не менш вражаючі цифри щодо винищувачів Су-34: з початку війни окупанти втратили на війні проти України 38 літаків.

Тому експерти як в Україні, так і в інших країнах почали говорити, що ЗСУ отримали якісь новітні типи зенітних ракет.

Своє припущення по даному питанню висловив в ефірі «Еспресо» військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський.

РЕКЛАМА

«Це може бути Patriot у різних комбінаціях. Навіть в рамках проєкту FrankenSAM говорили про різні західні деталі. Також деякі наші структури заявили, що в нас з'явилася „Зірка смерті“ під назвою „комплекс С-200“, який має заявлену паспортну дальність ураження повітряних цілей до 250 км. Ще ми маємо італійсько-французькі комплекси SAMP/T, які теж мають доволі високу дальність ураження аеродинамічних цілей», — сказав він.

Втім, наголосив експерт, зараз питання полягає не в тому, чим саме збили російські літаки, а що це вдалося зробити всупереч тим заходам, до яких вдається ворог, аби протидіяти українській ППО.

РЕКЛАМА

«Наша ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні й навчилась збивати російські літаки. Навряд чи така інтенсивність збиття пов'язана з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет. Скоріше це вже оперативна майстерність наших Протиповітряних сил», — зазначив Киричевський.

Тому варто говорити не про «диво-зброю», а про неймовірних людей, які її застосовують.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що для агресора критичною є не так втрата унікальних літаків, як-от «відмінусованого» нещодавно А-50, як загибель кваліфікованих льотчиків і спеціалістів з наведення ракет.

255

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суперпес

Ракам — зміни в житті, Водоліям — фінансові успіхи, Стрільцям — гарний настрій: що обіцяють зорі та погода на день Суперпесика-переможця

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Велике будівництво

Мільйон дронів на ЗСУ закатають в асфальт? Уряд вирішив освоїти 17 млрд грн на «Великому будівництві», — експерт

лічильники

Потрібно встигнути до 28 числа: як і коли правильно передавати показники лічильника води

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту