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Україна

Над Азовським морем збито ще один російський літак А-50

20:11 23 лютого 2024
А-50

Україна продовжує знищувати російські літаки. У межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50, повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.

Впродовж останньої години російські ресурси повідомляли про знищення А-50 у районі Азовського моря. Тоді ж стали з'являтися відео, як стверджується, з місця подій.

Джерело повідомило про спільну операцію ГУР та ПС. Інших подробиць щодо знищення літака наразі немає.

Перше відео, як стверджується, з місця події. На ньому люди за кадром обговорюють, як літак випускає теплові ловушки, а згодом у нього ж влучає ракета. На кадрах видно декілька яскравих точок у небі, вибух та поступове зниження двох точок. Наприкінці відео чути звук вибуху.

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«Літачок», — написав у своєму Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Інформаційні ресурси окупантів повідомляють, що було збито також літак Іл-22. Літак впав біля хутора Трудова Вірменія в Канівському районі Краснодарського краю росії. Це 220 км до найближчої лінії фронту в Україні.

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Пізніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили факт знищення російського А-50.

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Як писали «ФАКТИ», у січні бійці Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

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