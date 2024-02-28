Нарешті перестала вештатись вулицями голою: дружина Каньє Веста «одягнулася» задля прогулянки з падчеркою

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі, яку європейці вимагали арештувати за прогулянки вулицями без одягу, нарешті «взялася за розум» і була помічена Парижі у «пристойному вигляді» — в короткій сукні, поверх якої одягла об'ємну чорну куртку та доповнила образ чорними «човниками».

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Щоправда, таке «перевтілення» було досить вимушеним: воно сталося після заяви Кім Кардаш'ян про те, що нинішня дружина Каньє Веста повинна ходити «прикритою», якщо хоче спілкуватися з її донькою Норт Вест, пишуть зарубіжні ЗМІ.

А так як у Б'янки та Норт явно добрі стосунки (дівчинка навіть намалювала свою мачуху — правда, напівоголеною), то жінка визнала за краще погодитися з вимогою Кім.

В результаті прогулянка Парижем, куди Норт приїхала з метою виступу разом з татом для «розкрутки» його нового альбому, була досить пристойною і не визвала ажіотажу у пресі.

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Крім того, багато хто з фанатів вважає, що походеньки вулицями без одягу — це не «збочення» Каньє та Б'янки, а тонко продумана стратегія просування нового альбому. Яка до того ж допомогла жінці стати відомою і отримати кілька пропозицій щодо реклами.

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В той же час сам репер від своїх витівок постраждав: з ним не бажають спілкуватися голлівудські знаменитості, а Тейлор Свіфт навіть «вигнала» його зі стадіону.

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