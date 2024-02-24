Дружину Каньє Веста вимагають заарештувати: скоро буде розгулювати вулицею зовсім без одягу

Колишній чоловік Кім Кардашьян, репер Каньє Вест продовжує розкручувати свій новий альбом Vultures доволі незвичними способами. Так, вчора, 23 лютого, він разом з дружиною Б'янкою Цензорі відвідав показ нової осінньо-зимової колекції Marni у рамках Тижня моди у Мілані, при цьому парочка знову привернули до себе увагу преси та відвідувачів.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



Причиною стала нова зачіска Б'янки, й водночас її незмінний стиль одягу: жінка знову була практично оголеною, у самому лише шкіряному боді та рожевих чоботях.

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Вест був традиційно у чорному, але цього разу принаймні не приховував обличчя за маскою. Пара спостерігала шоу з першого ряду, мило спілкуючись між собою та іншими гостями, серед яких були Белла Торн, Анна Делло Руссо та інші знаменитості.

Реакція користувачів мережі не забарилася.

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«Непристойне відслонення! Чому її не заарештовують?», «Лютий надворі! Бідолаха точно замерзла. Зате Каньє, як подивлюсь, утеплився», «Це зайшло надто далеко! Зовсім скоро вона ходитиме по вулицях голою!», «Це виглядає як найнезручніше вбрання на світі: якби я сіла в такому наряді, він би розрізав мене навпіл», — обурюються читачі таблоїда у соціальній мережі.

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Втім, багато хто пошкодував Б'янку, а всю провину поклали на Каньє. На їхню думку, дівчина виглядає нещасною (а то й зовсім перебуває під впливом заборонених речовин), а музикант навмисне її принижує, бо отримує від цього задоволення.

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