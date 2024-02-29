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Наука та технології

Українські хакери «поклали» Mаil. гu

16:45 29 лютого 2024
Хакери

Після того, як хакери ГУР атакували програму керування безпілотниками російських терористів, стало відомо, що українська ІТ-Армія атакувала Mаil. гu — найбільший інтернет-портал в росії. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам українського кібервійська. Про це повідомляє Мінцифри.

Повідомляється, що усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх користувачів втратили доступ до своїх акаунтів.

«Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями Україна допомогла викрити найбільше у світі угруповання хакерів-вимагачів.

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Ілюстративне фото з сайту ГУР

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