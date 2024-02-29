Українські хакери «поклали» Mаil. гu

Після того, як хакери ГУР атакували програму керування безпілотниками російських терористів, стало відомо, що українська ІТ-Армія атакувала Mаil. гu — найбільший інтернет-портал в росії. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам українського кібервійська. Про це повідомляє Мінцифри.

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Повідомляється, що усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх користувачів втратили доступ до своїх акаунтів.

«Доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями Україна допомогла викрити найбільше у світі угруповання хакерів-вимагачів.

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Ілюстративне фото з сайту ГУР

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