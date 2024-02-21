Україна допомогла викрити найбільше у світі угруповання хакерів-вимагачів: подробиці від МВС та СБУ (фото)

В Україні триває боротьба з кіберзлочинністю. Слідчі Нацполіції припинили діяльність транснаціонального хакерського угруповання «LockBit» в Україні, що вважається найавторитетнішим у світі вимагачів. Про це повідомили у відомстві.

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«З 2019 року кіберорганізація здійснила понад три тисячі кібератак на інфраструктуру приватного сектору США та Європи зі збитками на мільярди євро. В Україні злочинців представляли батько і син, від дій яких постраждали фізичні особи, підприємства, державні установи та заклади охорони здоров"я у Франції. Хакери надавали своє вірусне програмне забезпечення, шифрували дані жертви, погрожували витоком інформації та вимагали викуп. Заблоковано понад 200 пов"язаних зі злочинною діяльністю криптовалютних рахунків і видалено 34 сервери у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великобританії», — йдеться у повідомленні.

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В Службі безпеки України додали, що тільки з однієї із американських компаній хакери вимагали понад 90 млн доларів США.

«За даними розслідування, учасники угруповання дистанційно „запускали“ шкідливе програмне забезпечення на комп’ютери користувачів. Після цього „вірус“ збирав закриту інформацію, а потім блокував роботу комп’ютерної техніки і „пропонував“ її відновити після сплати грошей. У разі відмови — зловмисники погрожували не тільки паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній, але й „злити“ їхні конфіденційні відомості у відкриту мережу. У результаті багатоетапної спецоперації СБУ та західних партнерів даркнет-сайти хакерського угруповання заблоковані правоохоронцями», — повідомили в СБУ.

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Як писали «ФАКТИ», російські хакери намагаються отримати доступ до поштових скриньок українських військових.

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