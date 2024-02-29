Донбас вимре вже через 50−70 років, якщо там залишаться нинішні умови: виток інформації про секретні дослідження на окупованих територіях

В Києві відбулася презентація аналітичного звіту «Плани рф на тимчасово окупованих територіях України». Серед інформації, яка до нього увійшла, є вкрай тривожні результати засекречених загарбниками досліджень стосовно окупованої частини Донбасу, які вдалося роздобути авторам аналітичного звіту — науковцям і правозахисникам з «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» й громадського об’єднання «Східна правозахисна група». Вони проаналізували фактично всі ключові процеси, які зараз відбуваються на захоплених ворогом українських землях. Також відповіли на запитання кореспондента «ФАКТІВ» про заходження на ці території за сприяння окупантів російського криміналітету та заселення Маріуполя мігрантами.

«Смотрящєго» за окупованими територіями України криміналітет обрав за декілька років до великої війни"

— Співробітники фсб заохочують російський криміналітет до участі у своєму злочинному «бізнесі» на тимчасово окупованих територіях України, — розповів «ФАКТАМ» експерт з питань безпеки, ексспівробітник СБУ Іван Ступак. — Поясню на прикладі викрадення українського зерна. Ефесбешники мають можливість красти зерно, але їм потрібні свого роду посередники, які знайдуть покупців, організують транспортування, «дадуть на лапу» поліцейським на дорогах, оформлять товарно-транспортні накладні тощо. Адже самі працівники ФСБ не будуть цим займатися. Тому до них підтягуються «рішали» з-поміж злочинців. Ще одне джерело наживи для цієї публіки на тимчасово окупованих територіях — торгівля автівками (передусім дорогими престижними) та комбайнами, викраденими у місцевих жителів, та вивезення їх в росію. Хтось має перебивати номери, вносити цю техніку в офіційну російську базу даних. В результаті крадені українські авто й комбайни з’являються, скажімо, на Північному Кавказі. Тож і виходить, що в окупантів є попит на послуги кримінальних структур.

ВІДЕО ДНЯ

— Додам, що ще за декілька років до повномасштабного вторгнення в Ростові-на-Дону на своїй сходці злодії в законі обрали «смотрящєго» за окупованими територіями України, — сказав кореспонденту «ФАКТІВ» директор «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» Павло Лисянський. — Тож криміналітет вже тоді націлився «інтегрувати» наші землі в російський кримінальний світ.

— Правда, що Маріуполь зараз масово заселяють мігранти з росії?

РЕКЛАМА

— Не тільки з росії, — відповів «ФАКТАМ» на це запитання учасник презентації, письменник і журналіст з Донбасу, Максим Бутченко. — Понад 50 відсотків людей, які зараз живуть в Маріуполі, — це росіяни та гастарбайтери з Середньої Азії. Місцеві дуже скаржаться саме на наплив вихідців із Середньої Азії. Вони приїздять цілими родинами з метою лишитися, бо для них зараз там прийнятна ціна на нерухомість. Особливо їх приваблює, що це місто біля моря. Серед цих людей багато тих, хто свого часу переселилися з середньоазійських країн у росію, стикнувся там з негативним ставленням до себе корінного населення (мова йде передусім про побутовий расизм). Масово переселяючись до Маріуполя, вони починають домінувати, почувають себе там більш вільно.

«В селах на окупованих територіях ворог регулярно проводить облави: прочісують хату за хатою, щоб виявити диверсантів»

— Яка ситуація з примусовим наданням населенню на окупованих територіях російського громадянства?

— Окупанти фактично провалили примусову паспортизацію, — каже Павло Лисянський. - Вони твердять, що 95% населення там отримали російські паспорти. Але чому в такому разі центральна виборча комісія рф дозволила місцевим мешканцям голосувати на псевдовиборах диктатора путіна за українськими паспортами. Якщо вони б дійсно видали свої паспорти 95% людей на цих територіях, то не було б сенсу дозволяти голосувати за українським документом. Зауважу, що на всіх окупованих територіях мешкають десь 3,1−3,2 мільйона людей. При цьому окупанти замовили 4,8 мільйона виборчих бюлетенів. За нашими відомостями, вони планують проголосити, що за путіна проголосували 80% місцевих. Цікаво, що ворог планує провести там перепис населення, але вже після псевдовиборів, бо зараз йому невигідно озвучувати реальну кількість населення.

РЕКЛАМА

— Русифікація окупованих територій відбувається повним ходом, певно, щоб за декілька років там і згадки не було про Україну, — говорить Іван Ступак. - Методи примусу місцевих до лояльності режиму значно суворіші, ніж у рф. Активно проводяться так звані фільтраційні заходи: намагаються виявити проукраїнськи налаштованих людей та диверсантів, які проходять через лінію фронту. Проводяться облави: рано-вранці в те чи інше село приїздять загарбники, оточують його й починають вдиратися буквально у кожний будинок. У мешканців перевіряють документи, нишпорять, шукаючи схрони зі зброєю та вибухівкою, всіх, хто викликає підозру, арештовують. І так село за селом. До того ж окупанти намагаються масово вербувати місцевих в якості таємних агентів (стукачів), дають їм завдання пролізти в лави підпілля. Якщо сексотам це вдається, вони детально все документують: рольова участь в групах тієї чи іншої людини, які завдання отримує група від української розвідки, з ким з наших офіцерів підтримує зв’язок. Тих з патріотів, кого в результаті арештовують, жахливо катують. Навіть у рф ефесбешники такої жорстокості собі не дозволяють.

— Час від часу з’являються повідомлення, що на окупованих територіях на керівних посадах колаборантів замінюють росіянами. Це стало тенденцією?

— Так. Поступово з ключових посад в різних установах (від медичних до каральних) українських зрадників почали витісняти «варяги» з різних куточків росії, — каже Павло Лисянський. — До того ж не поодинокі випадки, коли окупанти репресують високопоставлених колаборантів. Скажімо, заарештовано Олексія Русакова, ексміністра житлово-комунального господарства незаконного збройного формування «лнр», Олександру Карікову, першу заступницю глави окупаційної адміністрації Краснодонського району, Володимира Кабацького, голову концерну «Железные дороги Донбасса» та інших. Тобто загарбники використали колаборантську «еліту», але тепер в багатьох випадках вона їм більше не потрібна.

— Коли у 2022 році на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей загарбники створили так звані «государственные службы безопасности» (гсб), їх очолили зрадники, які у 2014 році втекли з України: колишній голова СБУ Олександр Якименко (його призначили керувати гсб в Херсонській області) і Сергій Ганжа (став керівником гсб в Запорізькій області, за Януковича він очолював Департамент захисту національної державності СБУ), — говорить Іван Ступак. — Але сьогодні окупанти зняли цих діячів з посад, створили управління фсб окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Там також утворено управління слідчого комітету та інших силових структур рф. Знову ж таки на керівних посадах «варяги» з росії, які їдуть заробити грошей та просунутися по кар’єрній драбині. Всі разом вони бояться, що їх підірвуть, застрелять або отруять. Відрядження на окуповані українські території вважаються серед них дуже ризикованими. А от рядові співробітники й керівний склад середнього рівня в місцевих відділах фсб можуть бути з-поміж колаборантів. Така ж тенденція і в інших сферах.

В окупаційну поліцію набирають з місцевих жителів. Ці люди оформлюють паспорти рф і стають частиною окупаційної системи. Загарбники чітко пояснюють їм: як тільки поступаєте на службу, назад шляху немає, бо для України ви зрадники, на вас чекає 10−15 років ув’язнення. Тому колаборанти зацікавленні у збереженні режиму окупації.

«На Донбасі вода з річок та озер йде під землю, змішується з шахтними водами й стає отруйною»

— На Донбасі села та селища не газифіковані — люди топлять вугіллям, — продовжує Павло Лисянський. — Там навіть є такий термін — «побутове вугілля», яке населення отримувало або купувало на шахтах. Але окупанти закрили всі шахти. Як наслідок — сплеск видобутку в копанках (в пластах, що фактично виходять на поверхню землі). Копанок в тих краях зараз близько тисячі. Люди вибирають з них вугілля. Як наслідок — порушують геологію території. Копанки не рекультивують — нічим не заповнюють пустоти в землі, які утворюються в процесі видобутку вугілля. Тому ґрунти деформуються, наслідком цього стає те, що поверхневі водойми йдуть під землю та змішуються з шахтними водами. Цей процес призводить до того, що шахтні води отруюють чисті. Навіть якщо окупанти побудують водовід, який вони сильно рекламують, то чим його наповнити, якщо вода пішла під землю?

На Донбасі зараз близько тисячі таких копанок (Фото з сайту https://texty.org.ua)

Нагадаю, до речі, що за радянських часів (у 1979 році. — Авт.) біля Єнакієвого, у шахті «Юнком», був проведений ядерний вибух (спецоперація «Кліваж»). Ядерні відходи містилися в капсулі, яка зберігається на нижньому горизонті цієї шахти. В жодному разі не можна було допустити, щоб капсула була зруйнована й радіація пішла у шахтні води. Проте у 2014 році українська влада втратила контроль над цією шахтою. В результаті шахтні води зруйнували капсулу та змішалися з радіоактивними речовинами. Поруч знаходяться міста Бунґе та Єнакієве. Врешті росіянам довелося направити туди компанію, яка займається відкачуванням шахтних вод з нульового горизонту, тобто з поверхні. Це свідчить про те, що заражені радіацією води піднялися на поверхню.

Критична ситуація на Донбасі з придатною до споживання водою впливає на багато що, зокрема ще більше посилює демографічну кризу в регіоні. За прогнозом науковців, які працюють на так звану місцеву владу, якщо продовжаться нинішні тенденції, то через 50−70 років на окупованих територіях Донбасу населення вимре повністю. Ці дані окупанти у відкритих джерелах не публікують, проте ми їх отримали. Зауважу також, що науковці окупованої частини Донецької та Луганської областей змушені констатувати: з 2014 року коефіцієнт народжуваності на цих територіях зменшився у 10 разів!

Олександр Лисянський: «Коефіцієнт народжуваності на окупованій частині Донбасу зменшилась з 2014 року в 10 разів» (Фото з відкритих джерел)

— На окупованих територіях загарбники вкладають кошти в ті підприємства, продукція яких допомагає їм забезпечувати ведення війни, — продовжує Павло Лисянський. — Окрім того, вони будують залізницю та автошляхи, щоб з’єднати окупований Крим та Ростовську область. Їм це потрібно не тільки, щоб завозити вантажі, але й щоб вивозити. Зараз щодня з окупованих територій до рф вивозять 200−500 вагонів: метал, вугілля (влітку — зерно). Вони хочуть збільшити об’єми вивозу. До того ж створюють там три нові військові частини російської армії. Туди з усієї рф направлятимуть строковиків для проходження служби. А ще там формуються підрозділи фсб і росгвардії. Ми зібрали чимало інформації про ці частини, знаємо місця їхньої дислокації, хто командири…

Раніше військова кореспондентка Анастасія Волкова з Луганська розповіла, як ще у 2014 році російські окупанти змусили дівчину залишити рідний дім.



На фото у заголовку: Окупанти перетворили захоплену ними частину Донбасу на зону лиха (Фото: Info Sapiens, ua. news)

191

Читайте нас у Facebook