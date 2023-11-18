«Сказали, якщо я не буду співпрацювати з окупантами, мене розстріляють»: маріупольського режисера Анатолія Левченко 10 місяців тримали у полоні

Головного режисера Маріупольського драматичного театру Анатолія Левченка звільнили з посади ще у 2018 році. Одною з причин була його проукраїнська позиція. Тоді Левченко не здався й організував свій театр «Терра інкогніта» — як він каже, єдиний український у Маріуполі. Чергова прем’єра мала відбутися 25 лютого 2022 року… Анатолій Левченко так і не поїхав з блокадного міста. Разом з дружиною, хворим на аутизм сином та старенькою тещею він прожив у Маріуполі страшних два місяці. Поки за ним не прийшли окупанти й, звинувативши у проукраїнській позиції, на довгих 10 місяців кинули до в’язниці у Донецьку. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Левченко розповів про бажання покінчити з життям, тортури у в’язниці та отримання російського паспорта.

«Взяв лопату, викопав яму і закопав тещу біля будинку»

— Ще з 2014 року я розумів, що росія — це імперія, яка ніколи не залишить Україну, — каже Анатолій Левченко. — Але в Маріуполі це не всі розуміли чи не хотіли бачити очевидних речей. Були й ті, хто казав, що велика війна — це несерйозно.

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— Розуміючи, що вторгнення станеться, все ж таки ви не поїхали з міста.

— Для мене Маріуполь став батьківщиною, хоча я тут і не народився. Але тут жила моя сім’я — дружина, хворий на аутизм син, старенька теща. У нас не було власної машини. До того ж очільник країни сказав, що війни не буде, і я повірив.

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— Ви були останнім головним режисером сумнозвісного Маріупольського драматичного театру.

— Мене поперли у цієї посади у 2018 році. У тому числі за мою проукраїнську позицію. Зараз директор театру, який це зробив, співпрацює з росіянами. Хоча для мене це не несподіванка. У 2020 році я заснував єдиний український театр в Маріуполі «Терра інкогніта». Наша чергова прем’єра мала відбутися 25 лютого 2022 року. На неї були продані всі квитки. П’єса називалася «Чи бачиш ти світ у кінці тунелю», але…

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— Яким було ваше 24 лютого?

— Тоді ми відчули війну тільки з новин, місто ще не бомбили. Почали обстрілювати Маріуполь з Новоазовську — це схід Маріуполя. Страшні обстріли міста почалось в перших числах березня. Тоді вимкнулось одразу все: світло, газ, опалення, інтернет, мобільний телефон. Ми опинились в ізоляції. Декілька днів ми ще думали, що хтось нас врятує, як це було у 2014 році. Але десь в середині березня, коли вже на вулицях Маріуполя побачили військових «ДНР», а потім і росіян, зрозуміли, що ніхто не прийде.

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З 8 березня почалося бомбардування «Азовсталі». Ми живемо на дев’ятому поверсі. З мого вікна відкривається вся панорама «Азовсталі». Пам’ятаю, що одного дня я нарахував за добу 80 скинутих бомб. Потім вже просто не рахував, перестав звертати увагу. Бо постало питання, як жити і чи зможемо ми взагалі вижити.

"З мого вікна відкривається вся панорама «Азовсталі», - каже Анатолій Левченко. - Пам’ятаю, що одного дня я нарахував за добу 80 скинутих бомб. Потім вже просто не рахував"

— Як ви тримались тоді?

— Про багато речей не хочеться і згадувати. Їжу готували на багатті, яке розкладали прямо перед будинком. Завдання було — шукати дрова. Домашні запаси їжі швидко закінчились. Декілька магазинів, що були поруч, люди у перші ж дні розмародерили. І я в цьому також брав участь. А що було робити?! Але і цих продуктів надовго не вистачило. Два місяці ми їли тільки коржики з борошна та соняшникової олії, які смажила на багатті дружина. Теща, який було 92 роки, не витримала такого життя. Вона весь час була при пам’яті, згадувала, як виживали у Другу світову, і все питала: «Чого ті русскіє від нас хочуть?» Другого квітня вона тихо пішла з життя, і я поховав її на газоні біля будинку. Взяв лопату, викопав разом з сусідами яму. Поклали її туди у ковдрі. Тоді я вперше за довгий час плакав…

— Це був відчай?

— Знаєте, я людина, яка все життя працювала з емоціями і вже, здавалось би, став «залізобетонним». Але ось я закопав тещу і подумав: треба щось казати. Почав читати «Отче наш». І тільки сказав перші слова, як російські «Гради», що стояли у дворі поряд, почали гатити. От тоді не зміг стриматись, заплакав і промовив: «Сергіївна, це тебе так відспівали». Я просто не міг триматися, це був безвихідь — за що їй це?.. Через рік тещу перепоховали на міському кладовищі.

За словами Анатолія Левченка, в якийсь момент постало питання, чи зможе вижити його сім'я в блокадному Маріуполі

— Скільки людей залишалось у будинку?

— У кого була можливість, ті виїхали на початку березня. Але ми знаємо, що не всі вони доїхали, бо росіяни розстрілювали й машини з цивільними. В нашому будинку, в якому перед вторгненням жило близько трьохсот людей, на початку березня залишилось 15.

— Що допомагало триматися тоді?

— Від бабусі у нас залишилась настоянка пустирника. Накапаємо її та лягаємо спати. А о третій годині ночі починається «бабах». Квартира дрижить, люстра хитається, меблі падають… До речі, зараз я також не можу спати, бо тут тихо. А ми звикли: якщо довго тиша, хтось перезаряджає зброю.

— Ви ж розуміли, що кожного разу може прилетіти й до вас.

— Коли нам з дружиною прийшло розуміння, що так може трапитись, я сказав: «Якщо Богу буде так завгодно. Але ми хороші люди…»

— Як син переживав той час?

— Артем — невербальний аутист. Він практично не розмовляє. За три роки ми вивчили з ним шість слів. А за півтора місяця життя під обстрілами, він вивчив слово «стріляє». Коли починалася атака, закривав вуха і тільки казав: «Стріляє, стріляє…» Зараз йому легше. Головне — він знову дивиться свій улюблений український музичний канал і щось «муркотить» під носа.

Зараз дружина режисера Анна і син Артем знаходяться у безпеці

«У мене з’явилось бажання викинутись з вікна»

— Скільки часу ви провели у в’язниці?

— Майже 10 місяців. Мене взяли 20 травня 2022 року, а відпустили 9 березня 2023 року. Мене арештували за три дні до того, як я домовився, що нас вивезуть з Маріуполя. Вже і гроші зібрав. Але щоб виїхати, треба було пройти фільтрацію. Ось там мене і «вичислили». Я знаю, що на мене написали донос, але в окупантів не було моєї адреси. І тут я був зафіксований. Коли мене забирали з Маріуполя і везли до Донецька, офіцер ФСБ пропонував зізнатися, що я працював на СБУ. Це була повна маячня.

— Вас тримали у донецькій «Ізоляції» — місця, де ще з 2014 року розстрілювали українців.

— Я знаходився там місяць. Люди ще її називають «Ізольда». Це був найтяжчий для мене час. Я знав, що в «ДНР» є смертна страта, і мені казали: «Якщо ти не будеш з нами співпрацювати, тебе розстріляють». Я не мав жодного спілкування з родиною, не знав, що з ними. Пам’ятаю, одного разу у мене було бажання викинутись з вікна.

— Фізично над вами знущались?

— Ні, але поруч був хлопець, якого весь час тягали на допити, й ми чули, як він кричав. Його катували струмом, ми бачили його білі зап’ястя від наручників. Мене не катували, мабуть, розуміли, що підніметься шум, якщо я помру. До речі, я залишив собі звичайний пакет з магазину у Маріуполі, який одягав на голову кожного разу, коли до нас в камеру хтось заходив. В «Ізольді» тюремники боялись, що потім ми зможемо їх впізнати.

Ось такий пакет Аналолій Левченко вдягав на голову, коли в його камеру заходили тюремники. "Боялися, що потім ми зможемо їх впізнати", - пояснює режисер

— Ви були у в’язниці й під час так званого референдуму про вступ окупованої росіянами території до росії.

— Так, і мене також водили голосувати. Я поставив галочку навпроти «ні». Боже, як мене потім били… Але для мене це було принципово — зараз не так соромно.

— Як вам вдалося звільнитись?

— Мене звинуватили по трьох статтях «ДНР»: розпалювання міжнаціональної ворожнечі, екстремізм та тероризм. Дві останні статті порушили 14 жовтня, не врахувавши, що з четвертого жовтня на тимчасово окупованій території почали діяти російські закони. Відбулася така юридична колізія. По російським законам мене не могли тримати більше ніж чотири місяці з підпискою про невиїзд. Я повернувся додому 9 березня і перше, що запитала моя дружина: «Коли ми звідси поїдемо?»

— Яким ви застали Маріуполь?

— Коли я покидав місто, воно було все у воронках від снарядів. Розстріляні машини, чорні уражені снарядами будинки. Коли повернувся за рік, порушені будинки були вже зрівняні із землею. Від театру залишився тільки фасад, за ним — котлован.

Анатолій Левченко біля зруйнованого окупантами Маріупольського драмтеатру

— Скільки грошей коштувало вам повернення в Україну?

— 120 тисяч рублів — ми знайшли людину, яка займається вивозом з 2015 року. Це витрати на логістику та інше. Не так просто зараз виїхати з окупованих територій. Гроші збирали мої знайомі в Україні. Допомогли волонтери — проєкт «Знайти своїх» Катерини Осадчої, який шукає українців, що втратили зв’язок із рідними, та допомагає повернутись на вільні українські території. Також я вдячний правозахисній організації «Зміна». Для того, щоб виїхати, нам довелося отримати російське громадянство. Але потім, у Сумах, ми з задоволенням викинули ці паспорти.

Виїжджали через Новоазовськ, Воронезьку область, Бєлгород. Нас довезли до пункту пропуску через кордон з росією «Колотилівка». Потім ще два кілометри ми йшли пішки до нашого пункту «Покровка». Тягли з собою чотири торби на «кравчучці» розбитою дорогою, на узбіччі якої лежали викинуті валізи та чиїсь речі.

— Що відчули, коли ступили на українську землю?

— Побачивши український прапор, я зупинився і попросив дружину зробити фото. Тут Артем почув далекі вибухи й знову згадав своє «стріляє». На що я відповів: «Ні, це салют». Потім ми відчули українську бюрократію. Фільтрацію ми проходили три години. Але то вже був дім…

— Збираєтесь відновлювати театр?

— Зараз мої актори «розсипані» по усьому світу. Але ми зберемось і відродимося тут, на землі корифеїв українського театру, у Кропивницькому.

"Ми відродимо театр тут, на землі корифеїв українського театру, у Кропивницькому", - каже режисер

— Чи мрієте про повернення до Маріуполя?

— Ні. Гадаю, що у Маріуполя буде така ж доля, як у Прип’яті — мертве місто. Знаєте, я вважаю, що українського Маріуполя насправді так і не було.

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