Склад вогнепальної зброї: дивна знахідка поліції в будинку кінозірки Алена Делона

Поліція вилучила 72 одиниці вогнепальної зброї з будинку легенди французького кіно Алена Делона, який не має дозволу на володіння вогнепальною зброєю, повідомила прокуратура, пише France24. У сільському будинку актора в Душі-Монкорбон, що за 135 кілометрів на південь від Парижа, поліцейські також знайшли понад 3 000 набоїв і тир. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що діти Алена Делона звинуватили коханку актора в тому, що вона використовує їхнього батька.

ВІДЕО ДНЯ

«88-річний Делон не має дозволу на володіння вогнепальною зброєю», — заявив місцевий прокурор Жан-Седрікс Го.

Зірка зіграв гангстерів зі зброєю в кількох своїх найвідоміших фільмах, включаючи «Борсаліно» та «Самурай» 1967 року.

Делон має слабке здоров'я після інсульту, який він переніс у 2019 році. Обшук був призначений після того, як призначений судом чиновник, що прийшов до його будинку, помітив зброю і попередив суддю.

РЕКЛАМА

Делон рідко з'являвся на екрані з 1990-х років, а його останньою великою публічною появою було отримання почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю в 2019 році. Однак він був присутній на похоронах свого друга і колеги-зірки Жан-Поля Бельмондо в Парижі у вересні 2021 року.

Минулого місяця молодший син Делона подав скаргу на свою сестру, звинувативши її в тому, що вона використовує слабкість Делона. Ворожнеча набула розголосу після того, як старший син Делона Ентоні Делон розповів журналу Paris Match, що його батько перебуває в «ослабленому» стані.

РЕКЛАМА

Делон-старший через свого адвоката заявив, що він шокований і подасть скаргу за наклеп.

Статки Алена Делона оцінюються в мільйони. У червні минулого року він продав на аукціоні близько 80 творів мистецтва на суму понад вісім мільйонів євро.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Катрін Денев та Ален Делон зачитали вірші Лесі Українки та Тараса Шевченка на французькому телебаченні.

188

Читайте нас у Facebook