Посилення мобілізації: наскільки вірно, що в ухилянтів можуть забирати квартири

Не зовсім зрозуміла ситуація з ухилянтами, коли Нацбанк починає пропонувати блокувати їм банківські картки, приводить до того, що частина чоловіків призовного віку вже побоюються, чи не виникне «пропозиція» забирати у них житло.

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Про це пише «Фокус».

З тим, що новий законопроєкт про мобілізацію № 10449 дозволяє накладати арешт на рахунки та електронні гаманці ухилянтів, тобто можливе блокування карток, погоджується і адвокатка Христина Очкур.

При цьому прийняття нового законопроєкту про мобілізацію не буде свідчити, що у ухилянтів арештовуватимуть нерухоме майно.

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«Новим законопроєктом № 10449 не передбачено арешту майна, взагалі там немає таких слів», — говорить вона.

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Зі слів юристки, проєкт закону передбачає, що ТЦК та СП може звернутися до суду із заявою про накладання арешту на рахунки, електронні гаманці та інші цінності, що містяться на рахунках ухилянтів. Також ТЦК може звернутися до суду з проханням обмежити право володіння транспортними засобами.

Проте перший законопроєкт про мобілізацію № 10378 містив пропозиції щодо штрафу в розмірі 200 тисяч гривень. Адвокатка зауважила, що якщо людина не оплачує його, то виконавча служба може арештувати нерухоме майно. Проте цей проєкт закону відкликали у січні. На її думку, саме через цей документ громадяни могли переживати щодо можливого арешту майна в разі прийняття нового законопроєкту.

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Зазначимо, що 22 лютого голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати більше людей, якщо допомога від США буде меншою. Менша кількість людей на фронті потрібна тоді, коли коефіцієнт озброєності зростає і так можна прикрити певні ділянки фронту.

Нагадаємо також, за яких обставин може виїхати за кордон чоловік призовного віку, у якого дружина має II групу інвалідності, та які документи для цього потрібні.

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