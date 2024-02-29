У ТЦК вигадали, як мобілізувати тих, хто не підлягає мобілізації: адвокат розкрив схему

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чому часто трапляється так, що людина, яка не мала бути мобілізованою, опиняється у війську. Наприклад, військовозобов'язаний — студент, який має право на відстрочку, чи людина має серьйозні вади здоров'я.

ВІДЕО ДНЯ

Він розповів про схеми, які назвав «шантажем, за допомогою якого ТЦК, фактично, може мобілізувати будь-кого».

«Все більше зустрічаю рішень, де судді відмовляють у позовах щодо визнання протиправними дій ТЦК щодо мобілізації, навіть за наявності відстрочки. Це свідчить лише про одне: мобілізувати можуть кожного, а механізм судового захисту не спрацює, або ж спрацює за рік, а у випадку із 19-річним студентом — через півтора року. Саме цими прогалинами і користується ТЦК», — зазначає адвокат.

Читайте також: 19-річний студент півтора року воював на Бахмутському напрямку, поки адвокат доводив у суді, що його незаконно мобілізували

РЕКЛАМА

За його словами, коли людина приходить до ТЦК та СП та подає документи із заявою на відстрочку (наприклад, військовозобов'язаний заброньований чи його дружина має інвалідність або ви єдиний син у батька з інвалідністю 1 чи 2 групи), але документи не приймають та відправляють на проходження ВЛК, зазначаючи, мовляв, такий порядок. А після медкомісії вручають повістку на відправку з поясненням, що ви не маєте права на відстрочку та вимагають розписатися на корінці повістки. У разі відмови хтось з воєнкомів може погрожувати, обіцяючи посадити чи називаючи ухилянтом, а хтось — по-дружньому порадить підписати та одразу подавти позов до суду про незаконну мобілізацію.

«Ви ставите підпис — і капкан закляпнувся: ви прийняли правила гри ТЦК. На вас одразу готують мобілізаційне розпорядження, зараховують наказом командира до частини і якщо ви навіть подаєте до суду, то справу, в кращому випадку, виграєте мінімум за 6−8 місяців», — пояснює Сімутін та додає, що мобілізаційне розпорядження — це акт індивідуальної дії і переважна більшість судів відхиляють такі позови.

РЕКЛАМА

Читайте також: Після визнання «придатним» порізав собі вени: нардеп розповів шокуючі деталі «мобілізації по-закарпатськи»

За його словами, наказ про зарахування до частини можуть скасувати, якщо у вас є підстава для звільнення відповідно до ст. 26 ЗУ «Про військову службу», наприклад, дружина з інвалідністю. Але якщо ви були студентом, то в суді програєте, бо в статті 26 така підстава для звільнення відсутня. А підпис на повістці свідчить виключно про добровільність та виявлене бажання служити, адже особа не заявила протилежне і не надала суду документів, що підтверджують зворотне.

РЕКЛАМА

В такому випадку адвокат радить підписувати повістку, але із формулюванням: «Я не ухиляюся від мобілізації, оскільки відповідно до ст. 23 закону „Про мобілізацію“ маю право на відстрочку у зв’язку з інвалідністю дружини. Підтверджувальні документи надав тоді-то, або відмовилися приймати такого-то числа». Або вимагати виписування повістки на оновлення облікових даних.

Нагадаємо, що на Рівненщині нещодавно поховали чоловіка, який помер за кілька днів після мобілізації. Його шпиталізували за направленням начальника медичної служби у стані алкогольного делірію. Медики виявили у нього виражені зміни печінки, селезінки, нирок, наднирників і головне — дегенеративні зміни головного мозку.

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних Сил ЗСУ

582

Читайте нас у Facebook