«Я зараз в економрежимі»: супермодель Аліна Байкова зізналась, скільки їй коштує життя в Нью-Йорку

Відома українська модель Аліна Байкова, яка підтримує свою країну на світових майданчиках, розповіла, як змінилося її життя та кар'єра під час повномасштабного вторгнення, за які кошти купила помешкання у Нью-Йорку, та скільки коштує життя в США. За словами Байкової, останні два роки кардинально змінили її життя, як і кожного українця.

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«Я роблю те ж саме, що і кожний українець, просто, напевно, у мене більше можливостей. Коли українець віддає свої останні дві гривні, це може змінити кардинально ситуацію. Я зараз стала ближче до своїх друзів-українців», — розповіла Аліна на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай «RAMINA».

Вона каже, що через активну проукраїнську позицію та різке засудження країни-агресора з його диктатором путіним, деякі колишні друзі від неї відсторонилися.

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«У мене було раніше багато запрошень, а тепер навіть мої друзі не звуть. Мене тільки запитай — навіть, якщо хтось підійде до столика, а я зі значком на підтримку України, мене несе, а коли кажуть, що не всі росіяни погані — мене ще більше несе. Тут скандали не люблять», — зізнається модель.

Вона також акцентувала на тому, що насправді модельний бізнес виявився без моралі. Бо коли бомбили українські міста, вона не могла дозволити собі публікувати гламурні фото. Але не знайшла розуміння у замовників.

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«Я була на контракті, це бізнес. Я просила перенести, говорила, що у нас в Україні бомблять, а я публікую тут ці гарні фото. Люди мені кажуть: „Аліна, що ти робиш?“. А що я мала робити, адже, якщо я втрачу контракт, якщо не буду виставляти фото, гроші не зайдуть, а мені треба родину кудись перевезти. Я розуміла, що мені просто їхати на кордон і чай роздавати — немає сенсу. Є мораль, а є фешн індустрія без моралі», — розповіла Байкова.

Зрештою її кар'єра пішла на спад, бо великі бренди та компанії не хочуть «псувати» репутацію.

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«Через те що я занадто гучна, подивіться мій інстаграм, кожне слово проти росіян. У всьому світі гастрономічна, готельна сфера — вони всі залежать від російських грошей. Я багато років у модній індустрії, але я зараз дивлюсь всередину. Щороку всі великі компанії публікують свій прибуток за рік, і видно, з яких країн вони заробляють найбільше і це Китай та Росія», — каже Аліна.

Зрештою, вона вирішила продати свою квартиру в Нью-Йорку. Каже, що зараз її заробітки знизились. А лише власна квартира коштує 4 тисячі доларів на місяць. А загалом життя в Нью-Йорку обходиться приблизно у 8 тисяч. І це в економ режимі для неї.

«Як тільки ти вийшла зі свого будинку, у тебе витрачається близько 500 доларів на день. Зустріла когось, кава, сигаретка, поїсти, дорого жити в Нью-Йорку. З інфляцією відчуваєш, як кава подорожчала, спочатку вона була 5 доларів, зараз 7. Я зараз на „економ режимі“, я взагалі не їм, тільки з бойфрендом, але все одно витрачаю багато. Я живу у власній квартирі, але вона мені обходиться 4000 тисячі доларів на місяць. Навіть якщо не буду витрачати на їжу та шикувати у ресторанах, щомісяця у мене йде 8 тисяч доларів», — розповіла Аліна.

Також «ФАКТИ» писали про те, що Аліна Байкова у Каннах послала путіна слідом за російським кораблем.

Раніше модель розсекретила свого бойфоенда.

фото: instagram.com/alina_baikova/

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