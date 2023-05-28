«Послала» путіна слідом за кораблем: модель Байкова розповіла, що трапилося з нею в Каннах

Українська модель Аліна Байкова любить висловлювати свою позицію з різних приводів, тем більше, коли йдеться про агресію проти України. В лютому вона вийшла на хідник відкриття Тижня моди в Нью-Йорку в сукні, на якій було відкритим текстом написано, куди варто відправитись кремлівському людоїду-українофобу.

На жаль, повторити цей ефектний прийом на Каннському кінофестивалі їй не вдалося.

Про те, що відбулося з моделлю-патріоткою у Франції, Аліна розповіла у своєму Інстаграмі.

«Ось вам докази „справжньої підтримки України“. Мене затримали і попросили піти з хідника Каннського кінофестивалю, адже вони не хочуть вдаватися до політики. Вони б дозволили мені бути на доріжці, якби я не розкривала тренч», — пише Байкова.

Модель в Каннах

В оточенні охоронців

Аліна заявила, що вона і всі українці також хочуть продовжувати жити свої життя, але не можуть, так як його намагаються забрати росіяни.

«Росіяни вбивають моїх людей кожного дня. За що? Росіяни святкують „звільнення“ Бахмута (погугліть це місто) але вони вбили і знищили його повністю…», — продовжила Аліна.

Також вона пише, що українці втомилися від війни так само, як і багато хто на світі, хто не бажає про неї чути.

«Ми кричимо про це на кожному кроці, як тільки є можливість. І наш президент у центрі новин кожного дня, аби люди не забували, що війна триває і її треба закінчити… Ми не зупинимось поки вони не лишуть нас у спокої!», — резюмувала Байкова.

Нагадаємо, минулого року Байкова пронесла на хідник прапор України попри заборону організаторів.

До речі, «ФАКТИ» назвали всіх тріумфаторів цьогорічного Каннського кінофестивалю.

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