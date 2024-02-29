Житель Тернопілля помер після візиту до ТЦК: люди вийшли на протест (відео)

На Тернопільщині, де за тортури судитимуть співробітників ТЦК, після перебування у ТЦК, що в Бучачі, помер 49-річний чоловік. В силових структурах запевняють, що смерть чоловіка була природною. Мовляв, дані про те, що він у забоях та синцях, недостовірні, пише «20 хвилин».

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«У четвер, 29 лютого, близько 7 години ранку до співробітників відділення поліції № 2 м. Бучач надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого орієнтовно о 17 годині чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що на вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом, анамнез — епілепсія», — повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в області.

Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено, запевняють у поліції. А для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Вирішують питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою «Природна смерть».

Тим часом жителі Бучача переконують журналістів, що у померлого були поламані ребра, щелепа та синці над очима.

Сестра чоловіка Надія Безпалюк розповіла журналістам про те, що відомо родичам.

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«Я вже дізналась, що він у ТЦК у понеділок, коли брат з’явився на зв’язку, то сказав, що в нього розряджений телефон. Він подзвонив, сказав, що його забрали у військкомат. Що нічого не знає, чекає. Я йому кілька разів казала — хто прийде до тебе, кажи, що ти маєш епілепсію, що лежав у лікарні. Тоді брат сказав ще, що забрали його в неділю у селі на Бучаччині, де він проживав», — розповіла вона.

Брат розповів пані Надії, що ніхто до нього не приходив і нічого не питав. А та нагадувала, щоб повідомив працівникам: він був в лікарні у квітні 2023 року, перед тим в липні 2022-го.

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Згодом родичам повідомили, що чоловік у лікарні у реанімації.

«Я вже точно не можу сказати, що мені говорили, пам’ятаю тільки, казали про гематому на голові, отруєння, ще щось казали. Я не мала документів на руках. Ця історія хвороби в них була, мені її не давали. Сказала лікарка, що його стан важкий. Я цікавилась, може щось потрібно, якісь ліки купити — сказали ні, що все мають. І додали, що «ми робимо все, що можемо», — розповідає сестра померлого про спілкування з лікарями.

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Ігор має власну сім’ю, дружину і двох синів, які зараз проживають за кордоном, розповіла жінка.

Журналісти також пробували взяти коментарі у Третьому відділі Чортківського РТЦК, але на дзвінки ніхто не відповідає. акож не вдалося поки отримати жодної інформації від обласного центру комплектування.

Після цього інциденту люди вийшли на протест у Бучачі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у мережі спалахнув скандал через смерть мобілізованого тернополянина. А на Закарпатті співробітників ТЦК звинувачують у викраденні місцевого мешканця.

Також повідомлялось, що у ТЦК вигадали, як мобілізувати тих, хто не підлягає мобілізації.

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