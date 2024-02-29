Побили та визнали придатним до служби: співробітників ТЦК звинувачують у викраденні мешканця Закарпаття

У Закарпатті розгорівся черговий скандал, пов'язаний з мобілізацією та ТЦК.

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на колишню дружину місцевого мешканця, у місті Хуст мобілізували чоловіка з паралічем. Жінка дізналась про це, коли їй зателефонував колишній чоловік і запитав, чи немає у неї хороших лікарів-невропатологів у Львові.

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«Я запитала у Олександра, що сталося, проте він нічого не хотів розповідати. Сказав тільки, що його у Хусті забрали представники ТЦК, скрутили в машині, сказав, що погано почувається, й тому намагається потрапити до хорошого лікаря. Потім зв'язок з ним обірвався…» — розповіла журналістам Анна Либа.

Згодом їй вдалося зв'язатися з ексчоловіком, який розповів, що ранком 20 січня його витягли з машини у центрі міста, привезли до ТЦК Хуста та забрали військовий квиток й приписне, які були у нього з собою. Жінка стверджує, що Олександра Мартиненка били й тримали в підвалі і що медкомісію він не проходив. А за кілька днів він вже був у Львівській області у військовій частині.

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«Олександр сказав, що його два рази направляли у Львів до хірурга, до невролога, бо йому потрібно було зробити МРТ. Після перенесеного енцефаліту у нього перекошене обличчя, права рука й нога погано працюють. І взагалі у нього й температура підіймалась, і ноги сильно печуть. Чоловік заляканий. Він скаржиться на здоров'я. Вони його готують, тобто вони не вповноважені проводити ВЛК, бо він до них поступив уже з позитивним ВЛК. ВЛК проводили Хустські ТЦК в підвалі за допомогою побоїв. Тобто ніякі лікарі його не оглядали. Це порушення, серйозні порушення кримінального кодексу, це викрадення людини, це катування, це підробка документів. Яких мотивованих людей ми отримаємо на фронті, якщо ми будемо вчиняти таким чином?! Це жах. Для нас всіх це програш у цій війні», — каже вона.

Журналісти звернулися до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, представниця якої Юлія Шевченко сказала, що після розголосу у ЗМІ бул ухвалено рішення провести додаткову ВЛК: «Наразі встановлено, що цей чоловік вже місяць служить у війську, а відтак був визнаний військово-лікарською комісією придатним. Крім цього, від нього не надходили скарги щодо стану здоров’я. Враховуючи наявну у медіа інформацію, прийняли рішення про проведення додаткової ВЛК. За її результатами військовим керівництвом буде прийнято законне обґрунтоване рішення».

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Нагадаємо, що у Закарпатті на зловживанні владою викрили недоброчесного воєнкома. Очільник одного з відділів Ужгородського районного ТЦК та СП змушував військових будувати йому приватний маєток.

Фото з сайту «Суспільного»

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