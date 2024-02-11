Прийшов у ТЦК «тільки дані оновити»: у мережі спалахує скандал через смерть мобілізованого тернополянина

На Тернопольщіні розгорівся черговий скандал, пов'язаний з мобілізацією — чоловіка, якого призвали до лав Сил оборони 1 лютого, не стало вже за тиждень.

ВІДЕО ДНЯ

Про смерть Миколи Ірзайкіна (1988 року народження) повідомив мер Тернополя Сергій Надал, висловивший співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

Фото з мережі

Під його дописом у соцмережах інтернет-користувачи висловлювали обурення цією трагічною подією. Хтось писав про неприпустимість відправки на фронт людини без проходження навчання, зазначаючи, що чоловік «пішов до ТЦК та СП просто оновити дані», а хтось наголошував, що до війська призвали людину, у якої були вади здоров'я.

РЕКЛАМА

В обласному ТЦК та СП прокоментували цей трагічний випадок, заявивши, що людину на фронт не відправляли.

РЕКЛАМА

«Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 01 лютого 2024 року та направлений в навчальний центр для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте, 09 лютого 2024 року на імʼя начальника Тернопільського ОМТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої — серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця», — йдеться у повідомленні.

Військкоми заявили, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого, проходять курс за своєю спеціальністю.

РЕКЛАМА

Нагаємо, що нещодавно скандал спалахнув на Івано-Франківщині, де мешканці Космача напали на жінку, звинувачуючи її в тому, що вона «шпигунка» військкомів. Дісталося й її маленькій дитині. Пізніше, на зустрічі з представником ТЦК та СП вони кричали на військових та висловлювали своє невдоволення запровадженням воєнного стану та мобілізацією. СБУ розпочала кримінальне провадження.

Фото з мережі

1269

Читайте нас у Facebook