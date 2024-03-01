«Хоч завтра розпишемося»: популярний актор назвав ім’я своєї коханої

Популярний український актор, син знаменитих Наталі Сумської та Анатолія Хостікоєва В’ячеслав, на інтерв’ю з яким емоційно відреагувала Ольга Сумська, зізнався, що припинив приймати будь-які пропозиції щодо роботи у кіно. Він каже, що просто «не бачить себе там зараз».

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«Може я повернусь туди через якийсь час, — сказав В’ячеслав у проєкті ЖВЛ. — Схудну трішки. Але зараз у мене немає поштовху, достатньо того, чим я займаюсь».

Нагадаємо, В’ячеслав Хостікоєв — актор Національного театру імені Івана Франка та грає одну з головних ролей в одній з найкасовіших постановок останніх років — «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського. Колектив театру часто дає благодійні вистави, збираючи кошти на потреби ЗСУ.

«Військові приїжджають у театр, дивляться і я бачу посмішки, — каже В’ячеслав. — Я розумію, що все роблю зараз правильно».

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Актор розказав, що у спектаклі грає разом зі своєю коханою — Анастасією Рулою. Виявилось, пара разом вже дванадцять років і В’ячеслав називає дівчину своєю дружиною.

Анастасія Рула

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«Ми не розписані, — зізнався актор. — Але мені достатньо того, що ця людина зі мною. Якщо це їй важливо, то ми хоч завтра розпишемося. Для мене все зрозуміло стало давно… Ми познайомились на першому курсі університету, під час підготовки „етюду“. Пам’ятаю, у нас не дуже вийшло. А Настя підійшла до мене і обійняла. І я зрозумів: все, я закохався. Були різні історії, ми сходились, розходились. Але після того, як вдруге зійшлися, я вже її не відпускав».

В ексклюзивному інтерв’ю популярна акторка Ольга Атанасова розповіла про приліт «шахеда» в її будинок.

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