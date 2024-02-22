«Огидна потвора»: Ольга Сумська емоційно відреагувала на інтерв’ю В’ячеслава Хостікоєва

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська емоційно відреагувала на інтерв'ю свого племінника В'ячеслава Хостікоєва — сина Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва. У розмові з блогером Ростиславом Калацицьким він в тому числі говорив про старшу доньку Ольги — Антоніну Паперну, яка ще задовго до початку війни переїхала жити в рф, вийшла там заміж та народила двох дітей.

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В'ячеслав розповів, що востаннє спілкувався з сестрою 27 лютого 2022 року, писав їй про ракетні обстріли та смерть бабусі. Проте Антоніна не відповідала на повідомлення. Після того вони більше не виходили на зв’язок.

Актор також поділився, що тоді організацію похорону взяла на себе Ольга Сумська. Каже, що не мав можливості попрощатися з рідною людиною через ракетні обстріли. Не приїздила на похорон і Тоня.

Хостікоєв-молодший каже, що дуже любить сестру, проте не розуміє її позицію: чому вона мовчить, не виїздить з рф, більше того — знімається там в серіалі. Він не виключає, що на Тоню має вплив її чоловік — актор Володимир Яглич, а також російська пропаганда. Все ж Тоня живе в Москві вже понад 10 років і отримує інформацію з того середовища.

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Ольга Сумська відреагувала на це інтерв'ю в інстаграмі. У сторіз вона обурилася діями Ростислава та звинуватила його у поширенні брехні про реакцію Антоніни на смерть бабусі. Ольга розповіла, що ховала матір лише з чоловіком Віталієм та молодшою донькою Ганною, а Тоня була з ними весь час на зв'язку.

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«Ми ховали бабусю вчотирьох під бомбами 1 березня 22-го року. Я Віталій, Аня і Тоня на прямому зв'язку. З родини В'ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете? Rostyslove, яке ви маєте право паплюжити нашу сім'ю?! Сидите за кордоном і заробляєте на брехні? Огидна потвора», — написала Ольга Сумська.

Варто зазначити, що судячи з повідомлень з російських ЗМІ, Антоніна дійсно знялася в головній ролі в серіалі. Також вона разом з чоловіком з’являлась на заходах у Москві. Про війну акторка мовчить.

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Ользі Сумській, яка залишається в Україні, гастролює з виставами та збирає гроші для ЗСУ, часто дістається від хейтерів за старшу доньку. Акторка каже, що для їхньої родини це болюча тема.

Фото: instagram.com/olgasumska

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