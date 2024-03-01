«Повернутися у довоєнні часи»: військовий кореспондент зняв кліп на власну пісню

Співак та військовий кореспондент каналу ICTV Владислав Круглов вперше від початку повномасштабної війни випустив кліп. Влад Ліберман — творчий псевдонім військового кореспондента — зняв відео на танцювальний трек «По новому». Співак родом з Луганщини, тому більшість його попередніх авторських пісень була присвячена темі війни, про яку Влад знає не зі слів, бо щомісяця бачить смерть та руйнування, які вже 10 років росія несе в українські домівки.

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Прем’єра відео відбулася одразу після повернення Владислава з чергового відрядження на Донеччину. Влад зізнається, що йому треба декілька тижнів, щоб налагодити свій емоційний стан перед наступною поїздкою.

- «По новому» — моя четверта авторська пісня і перша у танцювальному стилі, — розказав «ФАКТАМ» співак. — Текст до неї я написав ще до повномасштабного вторгнення росії на територію України. Початково музика була у мінорному ладі, потім перероблена на легку — вайбову. Мені хотілось у важкі дні війни подарувати українцям пісню, яка бодай на мить поверне їх у довоєнний час, коли танцювальна музика була ліками від усіх негараздів.

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Зйомки кліпу проходили у Києві, в перерві між відрядженнями військового кореспондента.

- Ця пісня про вибір, який є у кожного, — каже Владислав. — Інколи настає той час, коли варто сказати «дякую», та відпустити того, кого кохав. Не завжди почуття є вічними, тому варто їх приймати як досвід. Головне — не повторити старі помилки у майбутньому.

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