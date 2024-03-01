«Він надто дивний і старий». Модель Playboy розповіла про знайомство з Леонардо Ді Капріо у клубі

22-річна модель Playboy Хіке Коннінгс, яка з'явилася на обкладинці нідерландського випуску журналу для дорослих, розповіла про знайомство з Леонардо ДіКапріо у нічному клубі.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Хіке Коннінгс

Дівчина назвала актора занадто «старим і дивним» і відмовилася їхати до нього додому, оскільки чула від знайомих про його «дивні уподобання в ліжку».

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За словами красуні, вони познайомились вони у закладі, куди пускають далеко не всіх.

«Це було в секретному клубі в Лос-Анджелесі, куди можна потрапити тільки по спеціальному запрошенню. Я побачила його, як він сидів у чорній толстовці і чорній кепці, і ми зустрілися поглядами», — розповіла Хіке.

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Після цього менеджер Лео підвів її до столу і сказав: Лео хоче з тобою поговорити.

Хіке зазначила, що чутки про те, що 49-річний актор вважає за краще зустрічатися виключно з моделями не старшими за 25 років, мають підстави.

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У клубі вони цілувалися, причому поцілунок із зіркою дівчина назвала «середнім».

«Це було нормальним, але безумовно не найкращим, що у мене було», — зазначила вона.

А коли актор запропонував дівчині поїхати до нього додому, вона відмовилася, що його дуже здивувало.

«Він був шокований. Звичайно, він до цього не звик. Коли я сказала, що недостатньо добре його знаю, він відповів «Я поважаю це», — розповіла дівчина, додавши, що після її відмови Ді Капріо звернувся до іншої дівчини, і з нею поїхав додому.

Модель відмовила відомому актору

Хіке зазначила, що чула від знайомих дівчат, яким довелося провести ніч з актором, про його дивну поведінку в ліжку.

«Одна подруга сказала, що він був у навушниках під час сексу, тому що не хотів її чути. А інша заявила, що він навіть поклав їй на голову подушку… Ні, Лео надто дивний і надто старий», — закінчила модель.

Актор дійсно вважає за краще зустрічатися з дівчатами, які не старші 25 років. За це його часто критикують: актриса Кетрін Райан заявила, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з дівчатами набагато молодшими за психологічну травму, отриману на зйомках «Титаніка»: актор нібито застряг в образі свого привабливого персонажа Джека. А телеведуча Мегін Келлі засудила один із його останніх романів із 19-річною моделлю, заявивши, що актор зустрічається «майже з підлітком».

Минулого року Леонардо Ді Капріо розлучився з моделлю Камілою Морроне, відтоді його часто бачать у компанії молодих моделей. Ді Капріо останнім часом помічали у компанії моделі Вітторії Черетті, а до цього підозрювали у романі з давньою подругою Джіджі Хадід. Нещодавно його помітили в клубі з Лотті Мосс, сестрою Кейт Мосс — з Кейт Лео мав недовгий роман 30 років тому.

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