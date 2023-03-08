Леонардо Ді Капріо продовжує міняти дівчат як рукавички: з ким зараз зустрічається актор

Особисте життя Леонардо Ді Капріо не дає спокою західним ЗМІ та папараці. 48-річний актор, як стверджують таблоїди, продовжує міняти дівчат як рукавички. Після його розставання з Камілою Морроне влітку минулого року, Лео, якщо вірити чуткам, встиг заморочити голову щонайменше трьом красуням. А може, й чотирьом.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Ді Капріо почав зустрічатися з американською супермоделлю Джіджі Хадід. Тим самим він нібито порушив власне правило: не мати стосунків із жінками віком від 25 років. Джіджі, коли газети повідомили про її роман із Лео, було 27.

Це кохання, якщо воно насправді було, тривало недовго. Вже у грудні пара розлучилася.

А на початку лютого оскароносний актор почав з'являтися на різних модних тусовках у компанії ізраїльської моделі Іден Полані. Тут Ді Капріо перевершив самого себе. Дівчині лише 19 років! Користувачі соцмереж готові були розіп'яти актора. Адже, на думку жителів багатьох країн світу, Іден все ще неповнолітня.

Важко сказати, чи подіяла ця критика, чи виникли інші причини, але наприкінці лютого Лео прилетів до Лондона, щоб бути присутнім на церемонії вручення британської кінопремії BAFTA, і Полані поряд з ним не було. Натомість Ді Капріо майже дві доби розважався на вечірці разом із британською красунею Маєю Джамою. Вона має величезну популярність у Великій Британії як телеведуча.

З Лондона актор вирушив до столиці Франції на традиційний Тиждень моди у Парижі. Там до нього приєдналася Джама. Однак, як стверджують британські газети, про роман між ними не йдеться. Любовний інтерес Лео зовсім інший. У Парижі його бачать постійно в модних ресторанах та кабаре з іншою красунею. Це 28-річна модель Роуз Бертрам. Парочка мала романтичну вечерю в ресторані Kuku. Цікаво, що Роуз приїхала туди при повному параді. А ось Лео намагався бути невпізнаним. Він з'явився у джинсах, спортивній куртці, бейсболці та чорній захисній масці, яка закривала половину обличчя.

Підіб'ємо підсумок: новою подругою Ді Капріо сьогодні є топмодель Роуз Бертрам. Ще кілька місяців тому вона зустрічалася з відомим французьким футболістом Кіліаном Мбаппе. Так стверджують паризькі газети. Проте сама Роуз це заперечує. Представники 24-річного Мбаппе від коментарів відмовляються.

Раніше у ЗМІ писали, що супермодель Джіджі Хадід «бракує енергії» для напруженого графіка Ді Капріо.

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