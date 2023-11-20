«Не можу їй достатньо віддячити»: Леонардо Ді Капріо шокував зізнанням

Леонардо Ді Капріо, який днями гучно відсвяткував своє 49-річчя, розповів «E! News», що він багато разів дякував Шерон Стоун за виплату його акторської зарплати в 1995 році. Тоді студія відмовилася брати його у вестерн-драму Сема Реймі «Швидкий і мертвий». На той час Ді Капріо тільки-но закінчив свою проривну роль у фільмі «Що гнітить Гілберта Ґрейпа», номінованому на «Оскар», і Стоун дуже хотіла попрацювати з молодою зіркою. Вона була категорично налаштована на те, щоб Ді Капріо та Рассел Кроу взяли участь у картині, і була готова заплатити за це.

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«Вона сказала: „Це два актори, з якими я хочу працювати“, — згадував Ді Капріо. — Це неймовірно. Вона давала іншим акторам можливості, тому я дуже вдячний. Я дякував їй багато разів. Не знаю, чи надсилав я їй реальний, фізичний подарунок на знак подяки, але я не можу віддячити їй достатньо».

У фільмі «Швидкий і мертвий» Стоун зіграла дівчину-стрільця, яка відвідує прикордонне містечко і вступає в сутичку з його лідером. У своїх мемуарах 2021 року «Краса жити двічі» вона розповіла, що сама платила Ді Капріо зарплату після того, як студія TriStar Pictures відмовилася брати його на кастинг.

«Швидкий і мертвий» вийшов на екрани в 1995 році разом з іншими фільмами за участю Ді Капріо, такими як «Щоденники баскетболіста» та «Повне затемнення». Наступного року кар'єра Ді Капріо вибухнула з успіхом «Титаніка» Джеймса Кемерона.

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Додамо, що одна з останніх гучних ролей зірки — у картині легендарного Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця», світова прем'єра якої відбулася на Каннському міжнародному кінофестивалю.

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