Компанія, у якій ЗМІ знайшли російський слід, хоче будувати укриття на об’єктах критичної інфраструктури: що відомо

Одним із важливих напрямків під час війни росії проти України стали укриття. Й багато фірм змагалися за перемогу у тендерах на об’єктах критичної інфраструктури. Так, компанія «Хоббіт Хаус» у 2023−2024 рр. загалом взяла участь у 54 відкритих торгах на закупівлю послуг з облаштування модульних укриттів. Серед них є торги, замовниками яких виступили АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Полтавагазвидобування» та філії «Шебелинкагазвидобування», АТ «Укртрансгаз», а також АТ Полтаваобленерго, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури України.

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Тендер АО Полтаваобленерго на виготовлення та встановлення трьох модульних наземних укриттів відбувся у лютому 2024 року шляхом аукціону. Серед п’яти учасників аукціону пропозиція «Хоббіт Хаус» була лише четвертою за запропонованою ціною. Однак «Хоббіт Хаус» оскаржила результати аукціону. Результат розгляду скарги ще не оприлюднено.

Компанії «Хоббіт Хаус» не вдалось перемогти у відкритих закупівлях філій АТ «Укргазвидобування». В обох випадках компанія пробувала оскаржувати результати торгів, але її скарги було відхилені.

Переможця торгів, оголошених АТ «Укртрансгаз», не було визнано, а серед причин відхилення пропозиції «Хоббіт Хаус» вказано невідповідності у реєстраційних документах Товариства: «2. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

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Перелік закупівель за участю «Хоббіт Хаус» слід вважати неповним, адже, як зазначає аналітик Transparency International Ukraine Ярослав Пилипенко, «в електронній системі ми бачимо не всі закупівлі ремонтів укриттів. Замовникам дозволили укладати договори на такі роботи напряму та звітувати про них вже після закінчення воєнного стану. Тому повну картинку ми зможемо побачити згодом».

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Хоббіт Хаус» загалом отримала замовлення на будівництво укриттів на суму 189 437 302 грн у 2023 році, з яких через Держказначейство вже сплачено 178 041 624 грн.

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З державних реєстрів також відомо, що ТОВ «Хоббіт Хаус» заснували у квітні 2022 року. Засновником і кінцевим бенефіціаром компанії сьогодні офіційно є Оксана Муравіна. Компанію уповноважені представляти: керівник Віталій Шпирка, якій обіймає цю посаду неповні два місяці, та підписант Ілона Левковська. З документів, які ТОВ «Хоббіт Хаус» надавало на тендери і які є у відкритому доступі, можна зробити висновок, що фактичною засновницею і керівницею підприємства раніше була Ілона Левковська.

У матеріалі «Еспресо Захід» Ілону Левковську також названо засновницею компанії «Хоббіт Хаус». У ньому також фігурує й Олексій Левковський, який представився журналістам як технічний директор «Хоббіт Хаус». Останній серед іншого розповів, що «Хоббіт Хаус» пов’язаний із київським будівельним комбінатом «Прогрес».

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«Варіанти» припускають, що Олексій Левковській є чоловіком Ілони Левковської. Також є підстави стверджувати, що раніше Олексій Левковський носив прізвище Алякін, яке змінив на прізвище дружини.

За даними Youcontrol, Ілона Левковська була 100% бенефіціаром та учасником ТОВ «КБМ Прогрес», яке було засновано у березні 2023 року в Києві.

«Також є підстави стверджувати, що раніше Олексій Левковський носив прізвище Алякін, яке змінив на прізвище дружини. Олексія Алякіна/Левковського та Ілону Левковську пов’язують не лише особисті, але й бізнесові зв’язки», — йдеться у матеріалі «Варіантів».

За даними Youcontrol, Ілона Левковська була 100% бенефіціаром та учасником ТОВ «КБМ Прогрес», яке було засновано у березні 2023 року в Києві.

«Олексій Алякін натомість станом на грудень 2023 був чинним керівником ТОВ «Будівельний комбінат «Прогрес» (БК «Прогрес»), яке заснували у 2015 році в Бориспільському районі Київської області, а також станом на 2020 рік йому належали 75,44% акцій ТОВ «Завод залізобетонних виробів», яке розташовано у тому ж районі Київської області. Серед бенефіціарів БК «Прогрес» є громадяни Білорусі. Учасником (17,65%) ТОВ БК «Прогрес» також був Олексій Левковський», — пишуть «Варіанти».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що група FAVBET передала 60 млн грн прикордонникам на посилення фортифікаційних споруд.

Фото зі сторінок ТзОВ «Індустрія ЛВ» та ТзОВ «Хоббіт Хаус»

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