Як в Україні виробляють власну зброю під загрозою обстрілів: досвід «Української бронетехніки»

ТОВ «Українська бронетехніка» за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво на десятках майданчиків по країні.

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Про те, з якими загрозами стикається компанія, як виробляються міномети та бронеавтомобілі та що кажуть українські військові про «Новатор» — у сюжеті від Deutsche Welle.

За словами генерального директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса, розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих, є необхідними заходами безпеки зараз.

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«На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі. Ворог може спокійно перевірити локацію будь-якого підприємства, його кадастровий номер, точне місце знаходження виробничих площадок і таке інше», — константував він.

Директор «Української бронетехніки» розповів, як одного разу на вантажівках компанії знайшли установлені маячки. Шпигунів не ловили, але до підбору кадрів підходять дуже обережно. Вакансій цієї компанії немає на сайтах з пошуку роботи.

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«Ми намагаємось шукати людей через „сарафане“ радіо, знайомих, ветеранських фонди. У нас великий недостаток у досвідчених людях. Бо профільні співробітники, такі як артилеристи, самі призвалися у березні 22-го року», — каже Бельбас.

Військові вважають перевагою машини українського виробника, бо їх легше відремонтувати та дістати запчастини для них — відносно недалеко від фронту.

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Вітчизняні бронемобілі

При цьому росія вважає приоритетної ціллю таких виробників, бо сприймає їх як загрозу. Ось такі невеликі засекречені підприємства у різних регіонах під захистом ППО — поки єдиний спосіб, який дає можливість українському ВПК створювати такі необхідну власну зброю.



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