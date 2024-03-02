У Європі знайшли спосіб використання російських активів

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову європейську стратегію для оборонної промисловості. Йдеться насамперед про спільні закупівлі. Вона також підкреслила, що Євросоюз повинен розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі військової продукції для України.

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«Настав час розпочати розмову про використання несподіваних прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України», — заявила глава ЄК під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі. Вона закликала ЄС робити більше у сфері оборонної політики, повідомляє Reuters.

«Не може бути сильнішого символу і кращого використання цих грошей, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя, — додала вона. — Ризик війни не слід переоцінювати, але до неї потрібно готуватися».

У своєму виступі голова ЄК анонсувала нову європейську стратегію для оборонної промисловості, яку Комісія представить найближчими тижнями, зазначивши, що однією з її головних цілей буде надання пріоритету спільним закупівлям.

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На її думку, багато європейських ілюзій були розвіяні в останні роки.

«Ілюзія, що мир є стійким. Ілюзія, що економічне процвітання може мати для путіна більше значення, ніж знищення вільної і демократичної України. Ілюзія, що Європа сама достатньо зробила для своєї безпеки — економічної чи військової, звичайної чи кібернетичної. Коли ми озираємося навколо, стає зрозуміло, що для ілюзій більше немає місця», — сказала глава ЄК.

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Вона заявила, що путін «використав дивіденди миру для підготовки до війни».

«Ми бачимо силу і небезпеку зростаючої і тривожної ліги авторитарних лідерів. Північна Корея постачає росії замовлені ракети. Іран постачає бойові безпілотники і, що дуже важливо, технології, які стоять за ними, щоб завдати невимовної шкоди українським містам і громадянам», — додала вона.

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Додамо, що Бельгія ще в жовтні 2023 року знайшла спосіб, як використовувати заморожені російські активи для надання допомоги Україні.

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