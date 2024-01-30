Щорічно може йтися про мільярдні суми: Україна може отримати заморожені російські кошти

ЄС готується спрямувати кошти, отримані від зберігання заморожених коштів російського центрального банку, на допомогу Україні. Як повідомила бельгійська сторона, що головує в Раді ЄС, представники 27 країн-членів погодили пропозицію з цього питання. Тепер її потрібно лише формалізувати, після чого вона має бути офіційно прийнята за письмовою процедурою, пише DPA. Раніше повідомлялося, що Бельгія знайшла спосіб, як юридично правильно використовувати заморожені активи росії для надання допомоги Києву. Бельгія створила Фонд на підтримку України, куди передаватиме податок на прибуток, отриманий з російських активів на території країни, починаючи з 2022 року. Йдеться про те, що прибуток із російських активів оподатковується за корпоративною 25-відсотковою ставкою, і вже зараз сума цих податків становить 1,7 млрд євро.

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За словами дипломатів, узгоджена процедура передбачає, як перший крок, забезпечення того, щоб надзвичайні доходи від зберігання активів російського центрального банку зберігалися окремо. На другому етапі планується передати частину цих коштів Україні, яка зазнала нападу з боку росії. Однак для цього ще потрібно розробити додаткові юридичні документи.

За підрахунками, щорічно може йтися про мільярдні суми, оскільки, за даними Комісії, в ЄС заморожено понад 200 мільярдів від російського центрального банку, а доходи від зберігання капіталу постійно зростають.

Брюссельська фінансова установа Euroclear нещодавно оголосила, що лише за перші дев'ять місяців минулого року заробила три мільярди євро процентного доходу у зв'язку з російськими санкціями. Euroclear на сьогоднішній день є найважливішою установою в ЄС, що володіє активами російського центрального банку.

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Представники ЄС підкреслюють, що проект спочатку стосується лише доходів, які Euroclear отримує позапланово через санкції ЄС проти російського центрального банку. Відповідно, ніякої експропріації у справжньому сенсі поки що не планується.

Однією з причин цього є юридичні проблеми та ймовірність заходів у відповідь. Минулого року москва вже застерігала ЄС від конфіскації майна російської держави або російських громадян. Не виключено, наприклад, що компанії з країн ЄС, які працюють в росії, також можуть бути примусово експропрійовані. Крім того, пряме використання російських активів може призвести до того, що інші країни та інвестори втратять довіру до європейського фінансового центру і виведуть активи з ЄС, пише видання.

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Раніше повідомлялося, що США хочуть конфіскації російських активів.

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