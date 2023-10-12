Бельгія знайшла спосіб, як використовувати заморожені російські активи для надання допомоги Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кро на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі повідомив, що його країна першою у світі знайшла спосіб, як юридично правильно використовувати заморожені активи росії для надання допомоги Києву. Бельгія створила Фонд на підтримку України, куди передаватиме податок на прибуток, отриманий з російських активів на території країни, починаючи з 2022 року.

Де Кро зазначив, що прибуток із російських активів оподатковується за корпоративною 25-відсотковою ставкою, і вже зараз сума цих податків становить 1,7 млрд євро. І всі ці гроші будуть найближчим часом перераховані на рахунки фонду, який потім передасть їх Україні. Ці кошти призначені на військову допомогу, відновлення найбільш постраждалих регіонів України, гуманітарну допомогу та інші цілі.

При цьому самі активи рф, уточнив бельгійський прем'єр-міністр, а також відсотки по них залишаються поки що недоторканними, оскільки не перебувають у віданні влади Бельгії.

Крім того, Бельгія спільно з Євросоюзом розробляє санкції щодо російських алмазів. «Ми хочемо повністю відрізати російські алмази від наших роздрібних ринків. Найкращий спосіб зробити це — створити систему повного відстеження», — наголосив Де Кро. Розробка такої системи близька до завершення. Вона має запрацювати до 1 січня 2024 року.

За словами бельгійського прем'єра, якщо вводити ембарго на російські алмази лише на оптовому ринку, то вони продаватимуться в інші алмазні центри світу. «А це означає, що вони все одно потраплятимуть до наших магазинів. Тому потрібна система повного відстеження. Це означає, що російські криваві алмази більше не можуть фінансувати російську війну проти України», — додав Де Кро.

Президент Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії.

«Якщо росія руйнує українську інфраструктуру, логічно, що у нас має бути законне право використовувати як мінімум прибуток із російських активів», — сказав він.

Раніше Зеленський закликав провідних світових банкірів до якнайшвидшої конфіскації фінансових активів росії, заявивши, що «це буде миротворчий акт у глобальному масштабі».

Тим часом США та країни ЄС оголосили про нові пакети військової допомоги Україні.

104

Читайте нас у Facebook та Instagram