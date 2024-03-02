Наразі можна розслабитися: коли чекати у березні магнітні бурі та якої сили вони будуть

Наприкінці лютого метезалежні люди могли відчувати вплив досить сильної магнітної бурі, а перші два тижні березня сонячна активність очікується незначною.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють vikna.tv, протягом 1−16 березня магнітні бурі будуть помірними і не сильно впливатимуть на самопочуття. Натомість у другій половині першого весняного місяця очікується інша ситуація — за прогнозами, 20 та 21 березня ознаменуються початком 4-бальної середньої магнітної бурі.

Наступні чотири дні напруженість магнітосфери сонця спадатиме спочатку до 3 балів 22−23 березня, а до 2 балів — 24−25 березня.

Ті, хто реагує на магнітні бурі, можуть відчувати головний біль, нудоту, сонливість та слабкість. Також можуть загострюватись хвороби, особливо сердечно-судинні.

РЕКЛАМА

У дні особливої активності сонця метеозалежним людям або тим, хто страждає на хронічні захворювання, рекомендують більше перебувати на свіжому повітрі, відмовитися від алкоголю, енергетичних напоїв та куріння. Слід віддавати перевагу легким стравам, а також трав'яним чаям, сокам, воді та фруктам. Від великих фізичних навантажень краще відмовитися.

Тим людям, хто страждає на мігрені, фахівці рекомендують в жодному разі не відмовлятися від сніданку.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

24

Читайте нас у Facebook