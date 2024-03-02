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Здоров'я та медицина

Наразі можна розслабитися: коли чекати у березні магнітні бурі та якої сили вони будуть

13:46 2 березня 2024
Соняшна буря

Наприкінці лютого метезалежні люди могли відчувати вплив досить сильної магнітної бурі, а перші два тижні березня сонячна активність очікується незначною.

Як повідомляють vikna.tv, протягом 1−16 березня магнітні бурі будуть помірними і не сильно впливатимуть на самопочуття. Натомість у другій половині першого весняного місяця очікується інша ситуація — за прогнозами, 20 та 21 березня ознаменуються початком 4-бальної середньої магнітної бурі.

Наступні чотири дні напруженість магнітосфери сонця спадатиме спочатку до 3 балів 22−23 березня, а до 2 балів — 24−25 березня.

Ті, хто реагує на магнітні бурі, можуть відчувати головний біль, нудоту, сонливість та слабкість. Також можуть загострюватись хвороби, особливо сердечно-судинні.

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У дні особливої активності сонця метеозалежним людям або тим, хто страждає на хронічні захворювання, рекомендують більше перебувати на свіжому повітрі, відмовитися від алкоголю, енергетичних напоїв та куріння. Слід віддавати перевагу легким стравам, а також трав'яним чаям, сокам, воді та фруктам. Від великих фізичних навантажень краще відмовитися.

Тим людям, хто страждає на мігрені, фахівці рекомендують в жодному разі не відмовлятися від сніданку.

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Фото Pixabay

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