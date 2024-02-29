Зменшує прояв мігрені: чому не варто пропускати сніданок

Ви живете насиченим життям. Іноді ви поспішаєте на роботу або у справах і просто не маєте часу на сніданок. Або ж ви наливаєте собі додаткову чашку кави, думаючи, що це вгамує бурчання у шлунку. Якщо це звучить надто знайомо, знайте, що ви не самотні. Дуже багато людей насправді снідають лише кілька разів на місяць. Але сніданок вкрай важливий для нашого здоров'я, пише cnet.com.

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Пропуск сніданку пов'язаний з резистентністю до інсуліну. Дослідження показало, що ті, хто снідав щонайменше п'ять разів на тиждень, мали менший ризик розвитку діабету 2-го типу. Ті, хто снідав лише від одного до чотирьох разів на тиждень, мали вищий ризик, а ті, хто взагалі не снідав, — найвищий.

Найочевидніша перевага сніданку — це додаткове пальне, яке він приносить вашому організму. Повноцінне харчування вранці може допомогти зменшити туман у мозку, що сприяє кращій концентрації під час ранкових зустрічей або занять. Дослідження показало, що діти особливо потребують сніданку, щоб сконцентруватися у школі. Вчені дійшли висновку, що учні, які снідають, мають кращі академічні показники.

Поживний сніданок корисний для серця, особливо якщо ви їсте фрукти, цільнозернові продукти та нежирний білок. Нещодавнє дослідження, опубліковане в Journal of College of Cardiology, показало, що дорослі, які пропускають сніданок, мають вищий ризик серцевих захворювань. Подальше спостереження за учасниками цього ж дослідження показало, що пропуск сніданку пов'язаний зі значно вищим ризиком смертності від серцевих захворювань.

Ті, хто регулярно снідає, зазвичай мають здоровіші харчові звички, ніж ті, хто пропускає сніданок. Поживний сніданок наповнює наш організм вітаміном А, вітаміном С, клітковиною, кальцієм і залізом. Ви можете втратити додаткову дозу цих вітамінів і мінералів, якщо не їсте три рази на день. Крім того, голод, викликаний пропуском сніданку, може спонукати вас з'їсти більше на обід, через що ви почуватиметеся млявими протягом решти дня.

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Головні болі та мігрень сильно мучать. Дослідження, проведене серед студентів університету, показало, що ті, хто пропускає сніданок, мають вищий ризик постійного головного болю. Студенти, які снідали, мали менші шанси на розвиток мігрені.

Раніше дієтологиня розповіла, як уникнути переїдання, якщо людина дуже голодна.

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