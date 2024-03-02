Готуємось до Вселенської батьківської суботи: коли та як її відзначають в Україні у 2024 році

У християн східного обряду є давня традиція поминати померлих родичів. Для цього існують спеціальні поминальні дні — батьківські суботи. Однією з них є Вселенська (М'ясопусна) батьківська субота.

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Православна церква України (ПЦУ) минулого року у вересні перейшла на новий календар свят. Так, дати всіх неперехідних православних свят для парафіян ПЦУ змінилися. Тепер їх відзначають на 13 днів раніше.

Але ці зміни не вплинули на дату цієї батьківської суботи, оскільки вона пов'язана зі Світлим Христовим Воскресінням та Великим постом. Перехід ПЦУ на новоюліанський календар не вплинув на святкування Великодня.

Так, у 2024 році дата Вселенської батьківської суботи припадає на 9 березня. В цей день заведено поминати не лише померлих родичів і близьких, а й молитися за упокій душ всіх православних християн, зокрема тих, хто загинув або помер раптово і не був похований.

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Традиційно напередодні батьківських днів у храмах відбуваються панахиди, які називаються парастас (перекладається з грецької як «клопотання», «прохання»). У сам поминальний день вранці відбувається літургія, на якій подають записки про упокій, замовляють сорокоуст.

До храму також несуть «панахидки» на милостиню — пісні продукти, які роздають нужденним, а вдома віряни влаштовують поминальні обіди — на стіл ставлять кутю, як символ воскресіння.

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Також після церкви прийнято відвідувати могилки померлих. Могили приводять до ладу, можна запалити лампадку і помолитися. Якщо цього дня відвідати церкву і кладовище не виходить, то можна прочитати молитву вдома.

У дні поминання є низка заборон:

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• не можна говорити погано про померлих і страждати;

• забороняється сперечатися і лаятися;

• не можна відмовляти в милості нужденним;

• не слід залишати їжу на могилках і розпивати алкоголь на кладовищі;

• не можна влаштовувати гучні поминальні трапези.

Прямої заборони на роботу в ці дні немає, але краще всі мирські справи відкласти на потім. Поминальний день слід провести у тиші та молитві — вважається, що саме наша молитва допомагає душам померлих знайти спокій, а їхні гріхи будуть прощені.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно православні віряни відзначали велике свято Стрітення Господнього.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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