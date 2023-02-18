Вселенська батьківська субота 18 лютого: що не можна робити цього дня

Православні українці 18 лютого відзначають Вселенську (М'ясопустну) батьківську суботу. Це перша у 2023 році поминальна субота. Цього дня православні віруючі шанують померлих рідних у храмі чи вдома.

Цього дня у храмах проводять особливі служби, а парафіяни відвідують цвинтарі. Вселенською цю суботу називають тому, що цього дня просять про помилування всіх померлих православних християн усіх часів. Вселенських батьківських субот дві — М'ясопустна та Троїцька.

Сьогоднішню батьківську суботу називають М'ясопустною тому, що наступна за нею неділя називається «М'ясопустною неділею» — тобто, це останній день, коли дозволено їсти м'ясо.

У М'ясопустну суботу церква та віруючі особливо посилено моляться за тих, хто був убитий, потонув, замерз, помер від голоду, хвороби, стихійного лиха, загинув на чужині, не встиг покаятись і міг бути не похований.

Цього дня потрібно:

• поминати померлих, молитися — не лише за праведників, а й за грішників;

• сходити до церкви — можна замовити сорокоуст чи літургію, подати записку з іменами померлих родичів; можна принести їжу в храм на пожертву — панахиду;

• сходити на цвинтар і упорядкувати могили — не тільки рідних, а й занедбаних;

• подати милостиню, зробити якусь добру справу.

Зазначимо, що прямої заборони на роботу у батьківську суботу немає, але бажано зробити всі справи заздалегідь, щоб у поминальний день зосередитись лише на молитвах. У батьківську суботу не можна: згадувати про померлих із образою чи злістю; влаштовувати галасливі застілля та поминати померлих алкоголем; відмовляти у милостині.

Також у цей день не слід йти до закінчення служби з храму, не можна голосно сміятися та проводити гучні свята, танцювати та слухати музику. Крім того, цього дня не можна вінчатися.

Як писали «ФАКТИ», днями православні віруючі відзначали велике свято Стрітення Господнього.

697

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram