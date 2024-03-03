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Події

Окупанти хочуть судити громадян країн НАТО, — ISW

20:01 4 березня 2024
російський суд

В росії суд, порушуючи міжнародне право, регулярно виносить вироки щодо українців. Тепер кремль претендує на право судити громадян країн НАТО і колишніх радянських республік за дії, скоєні на території цих країн, так, ніби вони підпадають під дію російського законодавства, пише в нещодавньому звіті американський Інститут вивчення війни.

ISW підкреслює, що в кінці лютого слідчий комітет рф оголосив про засудження громадянина Латвії за участь у бойових діях проти росії на боці української армії як добровольця, а також за осквернення радянського пам'ятника в Латвії.

За версією слідчого комітету, латвійця мотивувала «політична та ідеологічна ненависть до росії». Суд заочно засудив його до 10 років позбавлення волі.

Міністерство внутрішніх справ росії раніше внесло десятки чиновників з країн НАТО до списку осіб, які розшукуються в росії за нібито порушення російського законодавства за межами рф.

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А нещодавно у рф винесли вирок журналісту Олександру Невзорову за правду про війну в Україні.

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