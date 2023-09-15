Машу Єфросініну засудили до семи років ув’язнення

Українській телеведучій та блогерці Марії Єфросініній, яку раніше заочно арештували в росії, винесли вирок. Басманний районний суд Москви заочно присудив їй сім років колонії та заборонили вести соціальні мережі протягом трьох років. Марію звинуватили в поширенні військових «фейків» із мотивів політичної ненависті.

Єфросініна відреагувала на рішення суду і назвала його дикістю. А також вона звернулася до тих, хто досі називає українців та росіян «братськими народами». Вона підкреслила, що ми живемо в не просто в різних країнах, а паралельних реальностях.

«Адже саме, боючись таких шизофренічно брєдових вироків, жодна медійна та звичайна людина в росії не дістає з дупи свого язика вже півтора роки! Страх та віра у всесильність пануючого режиму тотально хворої залупи засадила по домівках більш ніж сто мільйонів людей, які бояться лайк поставити під чесним дописом… Залякування (чи я вже почала вірити в чіпування) змушує артистів, які були раніше при глузді, давати концерти на просочених українською кровʼю Маріупольских руїнах. росія — це задзеркалля, це темрява, а не країна. Це вигнанець, який підтримує кисень під ковпаком режиму, клепаючи такі вироки всім, хто каже правду!», — обурилася Марія.

Нагадаємо, кримінальну справу проти Єфросиніної порушили 7 квітня 2022 року, а приводом для неї стали публікації в Instagram телеведучої. У березні цього року її оголосили у розшук, а 18 травня 2023 року стало відомо про так званий заочний арешт.

Тим часом її рідна сестра Ліза Ющенко живе в Москві, мовчить про війну і насолоджується життям. Нещодавно вона розважалася в Монако на вечірці з росіянами.

Раніше такі заочні вироки російське «правосуддя» винесло тим, хто каже правду про війну. Раніше російський суд виніс вирок журналісту Олександру Невзорову, блогеркці Ніці Білоцерковській, а нещодавно до списку додали продюсера Олександра Роднянського.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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